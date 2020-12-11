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韓正添新頭銜 現任9個領導小組組長、1委員會主任

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院副總理韓正。新華社
大陸國務院副總理韓正。新華社

中共政治局常委、國務院副總理韓正近日又增加了一頭銜，韓正在9日以「推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長」身分主持召開會議。目前韓正共身兼9個領導小組組長，以及1個委員會主任職務。

央視新聞聯播報導，韓正9日主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議，他以領導小組組長身分亮相。

梳理後發現，韓正任職9個領導小組組長，包含推動長江經濟帶發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組、京津冀協同發展領導小組、粵港澳大灣區建設領導小組、國務院第七次全國人口普查領導小組、國務院推進政府職能轉變和「放管服」改革協調小組、第24屆冬奧會工作領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組。

此外，他也任國務院食品安全委員會主任。

據《香港01》報導，有關黃河流域的問題，去年9月間大陸國家主席習近平在河南鄭州調研時，當時即召開了「黃河流域生態保護和高質量發展座談會」，這是首次將黃河流域生態保護和高質量發展，與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，上升為重大國家戰略。

國務院 習近平

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