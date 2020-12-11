香港前學生動源召集人鍾翰林 被判「侮辱國旗罪」成立

前「學生動源」召集人鍾翰林去年5月13日通宵留守立法會抗議，企圖阻止「逃犯條例」通過時，因涉嫌於翌日上午損壞一支親北京團體「保衛香港運動」所有的五星旗，被控一項侮辱國旗及一項非法集結罪，經審訊後，11日在東區裁判法院遭裁定兩項罪名均成立。

據香港媒體報導，法官黃雅茵指出，影片顯示，現年19歲的鍾翰林當時曾主動伸手搶五星旗並折斷旗杆，再把旗幟拋到半空，屬故意侮辱行為。

報導稱，鍾翰林因還涉及另宗一案件，被控違反香港國安法、洗黑錢等罪，目前被還押。法庭預計在12月29日判刑。

香港首宗「侮辱國旗罪」定罪案件去年10月底在沙田裁判法院宣判，當時法官鑑於被告的21歲羅姓男子屬初犯，且犯後坦白認罪，判處他200小時社會服務，無須入獄也沒有罰款。

鍾翰林去年初與「學生動源」另兩名成員來台時，曾遭在台就學的香港僑生李彬豪委託徵信社跟拍。當時香港《文匯報》、《大公報》還曾在頭版刊登跟拍相片，烏龍報導與鍾翰林會面的台灣記者等人是蔡英文總統的「密使」。