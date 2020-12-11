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王毅：2021年不讓「政治病毒」橫行於世界

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。美聯社
大陸國務委員兼外長王毅。美聯社

大陸國務委員兼外交部長王毅今天在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式致詞表示，2021年大陸外交有七大任務，包括中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，雙方應當相向而行，共同努力等。

王毅表示，2021年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」規劃開局之年。中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標闊步前進。2021年在變局中開新局，全面推進新時代中國特色大國外交，努力構建新型國際關係，繼續推動人類命運共同體的建設。

一是全力服務國家發展戰略。把握新發展階段特徵，推廣新發展理念，為大陸構建新發展格局和十四五規劃開局起步創造有利外部環境。開設更多人員往來的快捷通道和貨物運輸的綠色通道。籌辦歷經疫情考驗後的新一輪省區市和區域經濟全球推介活動，為各地的開放發展牽線搭橋。

二是助力世界經濟加快復甦。持續擴大對外開放，反對和抵制各種形式的保護主義，推動全球產業鏈供應鏈穩定暢通，與各國一道構建開放型世界經濟。大力推進高品質共建一帶一路，加快建設健康、數位、綠色絲綢之路。

三是推動構建新型國際關係。深化中俄全面戰略協作，加強兩國各領域、各層級戰略協調，為世界和平安全和全球戰略穩定打造中俄支柱。增進中歐戰略互信，彙集中歐在維護多邊主義、堅持自由貿易、應對氣候變化上更多共識，積極拓展數字、綠色等新興領域的務實合作。中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，雙方應當為此相向而行，共同努力。

四是持續深化國際和地區合作。大力弘揚「上海精神」，鞏固和增強地區穩定與合作的良好勢頭。推動區域全面經濟夥伴關係協定儘快生效實施，推進中日韓三方互利合作，深化瀾湄流域經濟發展帶建設。踐行新冠疫苗研發成功後作為全球公共產品的承諾，推動構建人類衛生健康共同體。為發展中國家減貧、減債、減災作出中國貢獻。

五是主動參與全球治理變革。繼續堅持多邊主義，堅持開放包容，堅持互利合作，堅持與時俱進，充分發揮聯合國在國際事務中的核心地位和作用，不斷增強世界貿易組織的有效性和權威性，同各方共同制定全球數位治理規則，推動建立更加公平合理、普惠包容的全球治理體系。

六是不斷促進各國相互理解。積極開展與世界各國友好往來，繼續向世界講好中國共產黨治國理政的故事，講好中國人民奮鬥圓夢的故事，講好中國堅持和平發展的故事，讓世界更加客觀地認識中國共產黨、更加準確地讀懂中國特色社會主義，不斷增進中國與世界的相互理解，不斷增進中國人民與世界人民的彼此信任。

七是繼續推進構建人類命運共同體。繼續推動各國超越意識形態、社會制度、發展階段差異，共同呵護賴以生存的唯一家園，秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

共產黨 王毅

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