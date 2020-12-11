陸外長王毅提三階段 重建中美關係

大陸國務委員兼外交部長王毅今日對中美關係進行回顧與展望。他強調，美國單邊主義成為當今國際體系最大的破壞性因素，中美關係複雜性已超越雙邊範疇，強調中美關係又來到新的歷史關頭，雙方應要重開對話、重啟合作、重建互信。

據大陸外交部網站消息，王毅11日在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式並發表主旨演講。

談及中美關係，他首先回顧稱，今年中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面。美國反華勢力對中國進行造謠抹黑、打壓制裁，以及挑動意識形態對立，企圖把世界推入「新冷戰」的深淵，他喊話：「美方這些人的倒行逆施該收場了！」

王毅分析，中美關係呈現的複雜性已經超越雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量與抉擇。

展望未來，他說，中美關係又來到一個新的歷史關頭，雙方應反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。雙方應當為此相向而行，共同努力。

他為此提出三階段方式，包含重開對話、重啟合作、重建互信。首先是重開對話，陸方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話，進行坦誠、深入、建設性交流。力爭求同存異，穩妥管控分歧。

其次，重啟合作，提出當前雙方應就抗疫開展協調合作，共同戰勝疫情。同時，也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網路等重大問題加強溝通，努力為全球和平穩定以及世界經濟復甦提供更多公共產品。

最後，重建互信。美方應端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國的發展。

王毅稱，雙方應當為此相向而行，共同努力。陸方始終相信，只要秉持客觀理性態度，不斷增進彼此瞭解和利益交融，一定能夠找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上的和平共處之道。