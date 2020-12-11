快訊

高雄柴山登山客誤中流彈？附近正好有軍方在打靶

川普祭品：摩洛哥建交以色列 犧牲西撒哈拉獨立國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外長王毅提三階段 重建中美關係

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透

大陸國務委員兼外交部王毅今日對中美關係進行回顧與展望。他強調，美國單邊主義成為當今國際體系最大的破壞性因素，中美關係複雜性已超越雙邊範疇，強調中美關係又來到新的歷史關頭，雙方應要重開對話、重啟合作、重建互信。

據大陸外交部網站消息，王毅11日在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式並發表主旨演講。

談及中美關係，他首先回顧稱，今年中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面。美國反華勢力對中國進行造謠抹黑、打壓制裁，以及挑動意識形態對立，企圖把世界推入「新冷戰」的深淵，他喊話：「美方這些人的倒行逆施該收場了！」

王毅分析，中美關係呈現的複雜性已經超越雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量與抉擇。

展望未來，他說，中美關係又來到一個新的歷史關頭，雙方應反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。雙方應當為此相向而行，共同努力。

他為此提出三階段方式，包含重開對話、重啟合作、重建互信。首先是重開對話，陸方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話，進行坦誠、深入、建設性交流。力爭求同存異，穩妥管控分歧。

其次，重啟合作，提出當前雙方應就抗疫開展協調合作，共同戰勝疫情。同時，也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網路等重大問題加強溝通，努力為全球和平穩定以及世界經濟復甦提供更多公共產品。

最後，重建互信。美方應端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國的發展。

王毅稱，雙方應當為此相向而行，共同努力。陸方始終相信，只要秉持客觀理性態度，不斷增進彼此瞭解和利益交融，一定能夠找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上的和平共處之道。

王毅 外交部

延伸閱讀

王毅訪日人卻在台 謝長廷：除非有北京管道否則無從先知

王毅喊話：中美任何問題都可談

談中美關係 王毅：加強溝通 管控矛盾分歧

出席安理會視訊會議 王毅倡議「消弭非洲槍聲」

相關新聞

國台辦：民進黨倚美謀獨 只是充當反華勢力的棋子和棄子

大陸國台辦上午再發最後兩篇「台美勾連、註定失敗」系列答圖解，稱民進黨當局倚美謀獨只能充當反華勢力的「棋子」和「棄子」。

配合大陸反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇

香港政府昨日晚間表示，為配合大陸的反制措施，從10日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排。

陸學者：港國安法對台灣問題具啟示 應準備涉台國安法

海峽兩岸關係法學研究會理事、北京航空航天大學副教授田飛龍近日表示，「港版國安法」是自香港「一國兩制」實踐經驗的啟示，對將...

鍾翰林侮辱國旗罪成 黎智英明開庭傳遭加控罪

香港前學生動源召集人鍾翰林被地方法院裁定侮辱中國國旗及非法集結罪，29日判刑。另據報導，壹傳媒集團創辦人黎智英被加控勾結...

王毅：2021年不讓「政治病毒」橫行於世界

大陸國務委員兼外交部長王毅今天在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式致詞表示，2021年大陸外交有七大任...

陸外長王毅提三階段 重建中美關係

大陸國務委員兼外交部長王毅今日對中美關係進行回顧與展望。他強調，美國單邊主義成為當今國際體系最大的破壞性因素，中美關係複...

王毅談大陸明年外交七任務 穩定打造中俄支柱

大陸外交部長王毅今日針對明年大陸外交提出七大任務。他強調，要構建新型國際關係，深化中俄全面戰略協作，穩定打造中俄支柱；增...

批評台美軍購 陸學者：軍事豪豬是一壓就破的河豚

中國社會科學院台灣研究所副研究員謝楠批評民進黨政府的對美軍購只會「窮台亂台」，並稱美國希望通過武器打造台灣是「軍事豪豬」...

羅冠聰與許智峯英國重聚 稱人在海外、互相扶持

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰於昨日在臉書上張貼，與同為日前宣布流亡的香港立法會議員許智峯的合照。羅冠聰並在該則貼文表示...

英內政大臣見前港眾志主席羅冠聰 大陸：強烈不滿

英國內政大臣彭黛玲9日公開會見流亡的前香港眾志主席羅冠聰，大陸駐英國大使館表示強烈不滿與堅決反對，並敦促英國立即糾正錯誤...

龐培歐：陸撒370億收買美學界

美國國務卿龐培歐九日表示，自二○一三年以來，美國各學校估計收受來自中國大陸約十三億美元（約台幣三百七十億元）捐款，未知的...

陸委會：今年逾7000港人獲居留

陸委會發言人邱垂正昨表示，今年一月至十月，香港來台居留人數為七四七四人，定居許可人數為一二七二人。另據移民署統計資料，今...

熱門新聞

大陸宣布 取消美國持外交護照人員港澳免簽待遇

華春瑩：為了國家利益尊嚴 做戰狼又何妨？

美稱逾60國家棄用大陸5G 華春瑩反嗆：列表來看看

德媒報導批評大陸「戰狼外交」 卻把漢字寫錯

太陽能已成大陸第三大電力來源 超越風電、核電

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。