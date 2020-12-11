批評台美軍購 陸學者：軍事豪豬是一壓就破的河豚

中國社會科學院台灣研究所副研究員謝楠批評民進黨政府的對美軍購只會「窮台亂台」，並稱美國希望通過武器打造台灣是「軍事豪豬」，但台灣地域狹小，缺乏結構性缺陷，實際是一壓就破的「河豚」。

環球時報11日刊登謝楠的文章，文章大肆批評台美軍購，並稱這是台灣向美國繳交保護費。儘管繳費，美國始終堅持對台戰略模糊，面對是否出兵協防台灣的問題，都未明確給出答案，稱這樣的保護費如同「打水漂」。

謝楠並說，民進黨政府天價的軍購「以武謀獨」，嚴重毒化兩岸關係，讓台獨分子誤認為內有武力保障、外有反華勢力撐腰，「氣焰更加囂張、言行更為出格」，使台海風險不斷累積，兩岸關係進一步滑向螺旋式下沉的負向通道。

他稱，事實證明，民進黨執政以來的天價軍購沒有給台灣帶來安全保障，反而引發台海亂局的重要因素。

他還建議，對於台灣真正負責任的執政者而言，應思考如何維繫兩岸關係和平、降低台海風險，以便能將巨額軍事費用轉向經濟民生領域。像是解除台灣勞工保險破產風險、支持處於艱困狀態的傳統產業轉型升級。