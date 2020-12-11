國台辦：民進黨倚美謀獨 只是充當反華勢力的棋子和棄子

大陸國台辦上午再發最後兩篇「台美勾連、註定失敗」系列答圖解，稱民進黨當局倚美謀獨只能充當反華勢力的「棋子」和「棄子」。

圖解說，「台獨是歷史逆流，是絕路。靠美國協防沒有出路。台獨分裂分子不要妄想我們會為台獨分裂活動留下任何空間」。

國台辦稱，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。但是我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，因為我們絕不允許外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子分裂中國的活動。任何人不要質疑我們維護國家主權和領土完整的決心、意志和能力」。

圖解說，美國反華勢力打「台灣牌」，謀的是自身利益與霸權。美國反華勢力出於「以台制華」的險惡用心，在台灣問題上製造麻煩。他們以犧牲台灣同胞利益為代價，謀的是自身利益與霸權。美方親台反華人物各種所謂「挺台」言行掩蓋不了其上述企圖。

圖解第五篇稱，「為什麼台灣沒有資格參加聯合國及其他主權國家才能參加的國際組織？」

國台辦表示，世界上只有一個中國。台灣是中國領不可分割的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

1971年10月25日，第26屆聯合國大會通過2758號決議，恢復中華人共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利（我稱納匪案），中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。

中國台灣地區作為中國一部分，無權參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。這是國際社會普遍共識。民進黨當局的各種「入聯」、「參會」企圖不會有任何出路，得到的只會是各種丟人現眼，受損的是台灣民眾的利益與福祉。

一段時間來，民進黨當局出於不可告人的政治目的，製造所謂台灣代表權話題，綁架台灣民眾利益和民意，錯誤地將台灣民眾參與國際社會事務的權利捆綁在台獨戰車上，不斷搞各種所謂外交突破伎倆，手段卑劣，無所不用其極。目的就是挑戰國際社會一個中國原則，但結果只能是處處碰壁，最終讓台灣民眾的利益和形象受損。