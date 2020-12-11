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配合大陸反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇
香港政府昨日晚間表示，為配合大陸的反制措施，從10日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排。
美國日前宣布針對香港問題，制裁14名大陸全國人大副委員長。大陸外交部昨天宣布，實施反制措施，包括取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。對在香港問題上表現惡劣，負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員等實施對等制裁。
不過，北京方面沒有交代詳細的對等制裁名單。
港府昨日晚間表示，即日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排。港府發言人稱，這項措施是配合中央人民政府對美方採取的反制措施。
港府發言人指出：「措施生效後，除直接過境及留在機場禁區內，所有持美國外交護照人士訪港前，須先向中國駐外使領館申請簽證。」
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