陸學者：港國安法對台灣問題具啟示 應準備涉台國安法

海峽兩岸關係法學研究會理事、北京航空航天大學副教授田飛龍近日表示，「港版國安法」是自香港「一國兩制」實踐經驗的啟示，對將來破局台灣問題至關重要，並指應要成立涉台國安法研究機制，為制定涉台國安法做前期準備。

第29屆台灣民情學術研討會在河南省信陽市舉行，研討會主題為「研究新形勢下台灣民情新變化，增進台灣同胞和平統一認同」。

據中評社報導，田飛龍在會上作如上表示，並提出四點理由。首先，「港版國安法」本身包含反「台獨」的條款，應在這個法律執行當中側重打擊「台獨」；其次，修訂「反分裂國家法」做好非和平統一的制度準備。

第三，對台灣從事「台獨」活動的典型個體和團體加以制裁；最後，認為要成立涉台國安法研究機制，為制定涉台國安法進行前期的準備。

田飛龍並稱，兩岸關係已進入大陸主導及實質性的完全統一進程之中，「這是中國憲法秩序和民族復興的必然要求」。

他認為，從「港版國安法」獲得的關於「一國兩制」的啟示在於，對極端分離勢力和外部干預勢力，大陸可以修訂和完善有關涉台的國家安全法制，採取包括制裁名單在內的一系列正當而精准的法律行動，依法反擊和管控，牢牢掌控兩岸關係的主動權及追求完全統一的理性化歷史進程。