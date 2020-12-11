英內政大臣見前港眾志主席羅冠聰 大陸：強烈不滿

英國內政大臣彭黛玲9日公開會見流亡的前香港眾志主席羅冠聰，大陸駐英國大使館表示強烈不滿與堅決反對，並敦促英國立即糾正錯誤，採取措施消除不良影響。

大陸駐英國大使館發言人表示，彭黛玲會見中國警方通緝犯，明目張膽為港獨分子撐腰打氣，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，亦完全違背英方不支持港獨的立場。

使館發言人指出，香港已經主權移交中國，香港事務純屬中國內政，絕不容忍外國以任何方式干涉。批評英國要保護和捍衛殖民統治時期從未給予香港民眾的自由，甚至執意改變BNO安排，是典型的殖民心態，奉勸英方懸崖勒馬，不要一錯再錯。

港府昨日也針對彭黛玲會面羅冠聰等人表達不滿，羅冠聰則說，港府被國際聲討圍堵，是自食其果。沒有民主國家政要願意與林鄭班子互動，是預料之內，更說「請香港政府別再丟人現眼了」。