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龐培歐促美國大學審查陸生竊取創新成果 陸批汙衊抹黑

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國國務卿龐培歐敦促美國大學對中國捐助和中國學生進行審查，大陸外交部發言人華春瑩10日批評，龐培歐把中美教育交流汙名化。（圖／取自大陸外交部網站）
美國國務卿龐培歐敦促美國大學對中國捐助和中國學生進行審查，大陸外交部發言人華春瑩10日批評，龐培歐把中美教育交流汙名化。（圖／取自大陸外交部網站）

美國國務卿龐培歐敦促美國大學對中國大陸捐助和中國大陸學生進行審查，並警告中國試圖竊取創新成果。大陸外交部發言人華春瑩10日對此批評，「龐培歐對中國和中國共產黨大肆誣衊抹黑，把中美教育交流汙名化，充分暴露了他蓄意破壞中美友好與合作的險惡用心。」

據大陸外交部網站消息指出，華春瑩表示，「龐培歐的有關演講充斥著意識形態偏見，對中國和中國共產黨大肆誣衊抹黑，把中美教育交流汙名化，充分暴露了他蓄意破壞中美友好與合作的險惡用心。」

華春瑩提到，有兩所美國大學也對龐培歐相關言論提出批評，稱龐培歐有關攻擊行為完全錯誤，可恥且無法容忍。

華春瑩強調，中美教育交流合作增進了兩國人民相互了解，雙方合作是互利共贏的，也是光明磊落、無可非議的，受到美國學界和美國人民的廣泛歡迎。龐培歐的舉動顯然是不得人心的。「我們再次敦促龐培歐尊重基本事實，停止製假販假。」

龐培歐 華春瑩

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