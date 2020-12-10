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英國內政大臣會羅冠聰 港府批英國挑釁

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
英國內政大臣彭黛玲9日與香港民運人士羅冠聰會面。圖／取自羅冠聰臉書
英國內政大臣彭黛玲9日與香港民運人士羅冠聰會面。圖／取自羅冠聰臉書

英國內政大臣彭黛玲昨日公開會見流亡的前香港眾志主席羅冠聰，港府今日表示強烈不滿與反感，並認為這是英方的挑釁行為。

羅冠聰昨日在臉書上表示，他與英國內政大臣彭黛玲會面，就香港問題交換意見，加入會面的人士還有在中國大陸深圳被扣留港人李宇軒的妹妹等人，羅冠聰並分享了會晤的照片，身後有英國國旗與香港區旗。

路透報導稱，彭黛玲承諾會保護並支持香港公民的自由；羅冠聰則感謝他致力開闢新管道，讓近300萬香港人有權獲得英國公民身分。

港府今日對此發聲明稱，香港政府對有英國內閣大臣與全無官方身分的「反政府香港人士」會面時刻意展示特區區旗，表示強烈不滿及反感。

港府發言人指出，中英兩國政府在簽署「中英聯合聲明」時互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。

港府發言人表示，英國政府若刻意違背此項承諾，不顧北京的堅決反對和一再交涉，利用部分港人仍持有英國國民（海外）護照或有關身分進行政治炒作，以人權和自由為幌子，向有關人士提供在英居留和入籍路徑，是罔顧歷史事實，有違其國際義務。

羅冠聰對於港府再度回應，針對港府新聞稿的「全無官方身分的反政府香港人士」表示，新聞稿左閃右避，認為港府忌諱提及有關國際連結的工作。

羅冠聰表示，剝奪市民人權自由、破壞國際條約的承諾，港府落得被國際聲討圍堵，是自食其果。沒有民主國家政要願意與極權爪牙、林鄭班子互動，當然是預料之內。更說，「請香港政府別再丟人現眼了」。

香港 英國 羅冠聰

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