港人來台居留成長 陸委會：今年逾7000人獲居留許可

陸委會發言人邱垂正今日表示，今年一月至十月，香港來台居留人數為7474人，定居許可人數為1272人。另據移民署統計資料，港澳來台居留在今年10月大增，單是今年10月港人來台居留人數就達1974人，比9月多了一千多人；澳門來台居留達289人，也比前一個月多200多人。

陸委會針對有媒體報導稱「台港服務交流辦公室接獲1700多件諮詢案，但只有8名港人獲得專案居留」，陸委會稱這是「假消息」，並在今日公布上述相關數據。

邱垂正表示，根據移民資訊組統計，今年截至10月止，香港居民共有7474人取得在台居留許可，而定居人數（即取得我身分證者）則有1272人，不解媒體報導所指的「8人」數據從何而來。

另據移民署統計資料，港澳民眾來台取得居留許可人數在10月份大增，今年1至9月，港人取得居留許可人數不超過千人，但在10月份暴增到1974人；澳門方面，1至9月間取得居留許可的人數均在100以內，但在10月份增至289人。

至於銅鑼灣書店店主林榮基今日表示，港府可能不讓港生來台念書，推測明確禁止可能性較小，但不排除香港恐提高來台港生未來返港就業門檻。邱垂正回應，有關資訊是否屬實會持續密切關注，香港「基本法」賦予港人有出入境自由仍呼籲香港相關方面應依法保障港人自由及權利。