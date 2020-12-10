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華春瑩：為了國家利益尊嚴 做戰狼又何妨？

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。路透社
大陸外交部發言人華春瑩。路透社

大陸外交部發言人華春瑩10日在例行記者會上表示，為了維護中國自身的正當合法權益，為了維護中國的主權安全發展利益，為了維護國家的利益尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做戰狼又何妨？

華春瑩說，她很想問問那些指責中國搞戰狼外交的人，不知道他們有沒有看過動畫片《獅子王》，不知道他們怎麼評價辛巴，那個可愛的小獅子，在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來的辛巴。

她表示，一段時間以來，中國與個別國家之間是發生了一些事情，但是這些事情當中哪一次、哪一件是由中方首先挑釁引起的？哪一次、哪一件是中方在干涉別國內政？哪一次、哪一件是中方在威脅損害其他國家的利益？

華春瑩接著提出一連串質疑，她說，難道有人能擁有隨便誹謗、攻擊、抹黑、傷害中國的權利，而中方卻不能擁有說明事實真相的權利嗎？難道一個公民都有依法行使正當防衛的權利，而中國作為主權國家卻不能擁有維護自身主權、安全、發展利益和國家榮譽尊嚴的權利嗎？難道有人以莫須有的罪名對中國進行口誅筆伐時可以如狼似虎，而中方卻只能做沉默的羔羊嗎？

華春瑩表示，從根本上講，關於戰狼外交的非議實際上是中國威脅論的又一翻版，是一些人給中國量身定做的話語陷阱，本質就是這些人做慣了教師爺，習慣了頤指氣使，不習慣有人反駁。他們的目的就是要讓中國打不還手、罵不還口，透過給中國扣上這頂帽子，威脅和訛詐中方，讓中方放棄說出事實真相的權利。

華春瑩說，如果有些人因為中國面對毫無底線的惡意的攻擊抹黑和謾駡作出回擊，說明事實真相，就把中國外交稱作戰狼外交的話，那麼為了維護中國自身的正當合法權益，為了維護中國的主權安全發展利益，為了維護國家的利益尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做戰狼又何妨？

華春瑩 動畫

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