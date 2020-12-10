快訊

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻開尪車劫囚

查誰的「中國收入」？拜登之子為何再遭美國司法調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）今（10）日表示，將分別在12月和明年1月，在其股票和債券指數中刪除包括海康威視、中芯國際、中國交通建設等共21家陸企。美聯社
美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）今（10）日表示，將分別在12月和明年1月，在其股票和債券指數中刪除包括海康威視、中芯國際、中國交通建設等共21家陸企。美聯社

受美國發布「中共軍工企業」黑名單影響，美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）10日表示，將分別在12月和明年1月，在其股票和債券指數中刪除包括海康威視、中芯國際、中國交通建設等共21家陸企。

信報財經報導，華府11月下令禁止與大陸軍方有關聯的公司交易後，標普道瓊指數公布刪除21家陸企，其中，包括中芯國際、中國中車等十檔會被視為不符合指數的要求，於本月21日開盤前生效。

標普道瓊指數公布一份大陸證券的清單，有十檔將不再被視為符合指數的要求，其中在港股上市的有：中國交通建設、中國建築國際、中國鐵建；於A股上市的有：中國化學、中國核建、中國衞星、中科曙光以及海康威視。

至於固定收益證券被視為不符合標普道瓊固定收益指數要求，會於明年1月1日開盤前生效。

海康威視和中芯國際，皆屬被美國標普道瓊指數剔除的中企，對此，兩公司尚未發表回應。

美國富時羅素（FTSE Russell）在4日宣布，旗下特定指數如FTSE全球股票指數系列及FTSE含中國A股指數，將把海康威視等八家大陸軍事關聯公司的股票剔除，生效日期為12月21日。

標普 中芯 陸軍

延伸閱讀

道瓊、標普早盤再創新高 疫苗開打市場樂觀以待

富時羅素刪8家陸企股票 陸回嗆：不妨礙投資者投資

中芯國際遭列美軍工黑名單 美國人禁買該公司證券

中芯國際港股下午復牌 跌幅一度逾5％

相關新聞

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

受美國發布「中共軍工企業」黑名單影響，美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）10日表示，將分別在...

陸駐美大使：2021年疫後曙光之年 中美合作不應缺位

大陸駐美大使崔天凱9日在美中貿易全國委員會2020視訊年度晚宴上致辭時表示，2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵...

靠「一帶一路」掩蓋犯罪 中國黑幫遭美國制裁

美國財政部周三 (12月10日)制裁中國「14K三合會」這個國際性組織犯罪集團的教父尹國駒。美方稱，綽號「崩牙駒」的他同時也是中共政協委員，不過也有媒體指出，過往資料並未顯示他曾擔任過該職。

英國政府見羅冠聰 日本銀行擋林鄭月娥

英國內政大臣帕特爾(Priti Patel) 周三(12月10日)在倫敦會見了香港民運人士羅冠聰，承諾將保護和維護香港這個英國前殖民地上公民的自由。

國台辦最新圖卡 抨擊蔡政府向美國求購武器

大陸國台辦官方微博推出的「台美勾連、註定失敗」圖解系列，10日的主題是為什麼美國不能向台灣出售武器？

中國和Google搶當「量子霸主」！除了擺脫晶片依賴，竟還有這理由？

上週，中國團隊在科學期刊上發表了驚人的量子電腦實驗突破，宣稱已足以和矽谷的Google爭奪「量子霸權」。為何中國不惜斥資上億，積極發展量子科技？其實，除了提升國家競爭力，可能還有這個軍事上的理由。台灣又該如何因應？

習近平與馬克宏通電話 盼歐方實施積極對華政策

大陸國家主席習近平9日晚間與法國總統馬克宏通電話，表示在新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，中方致力於堅定不移，...

何建華喊冤 指檢調上門搜查像「鬼子進村」

中華統一促進黨女媧黨部主委、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌在台發展組織案，日前遭台北地檢署起訴。何建華接受大陸環球時報訪...

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

大陸今天凌晨成功發射長征十一號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM）衛星送入預定軌道。此款監...

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

香港中評社10日發表快評文章指出，外傳前日本首相安倍晉三計劃訪台，最快明年3月成行，日台勾連、安倍出馬，看來已在加緊謀劃...

周庭申請保釋被拒 仍需繼續服刑

前香港眾志成員周庭因去年「六二一包圍警總案」被法院判入獄十個月且未能申請交保外出。周庭昨再向高等法院申請保釋等候上訴，但...

拜登團隊首發聲 「嚴重關切」香港

港版國安法七月實施至今，多名泛民派人士被逮捕，前香港眾志成員黃之鋒等人入獄服刑；川普政府大動作譴責與制裁，美國總統當選人...

熱門新聞

「魔幻重慶」驚現一小區 竟建在千年石刻大佛脖子上

重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。