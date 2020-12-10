快訊

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻開尪車劫囚

查誰的「中國收入」？拜登之子為何再遭美國司法調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐美大使：2021年疫後曙光之年 中美合作不應缺位

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。中新社
大陸駐美大使崔天凱。中新社

大陸駐美大使崔天凱9日在美中貿易全國委員會2020視訊年度晚宴上致辭時表示，2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵之年；是中國進入新發展階段的關鍵之年，將為兩國關係發展提供新動力；也是迎接後疫情時代曙光的關鍵之年，中美合作不能也不應缺位。

北京目前顯然將中美關係改善的希望，寄託於即將在下個月就任的拜登政府。大陸國務委員兼外長王毅7日在北京與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視訊交流時也表示，將爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

大陸駐美國大使館網站10日刊登崔天凱前一天的致辭全文。崔天凱表示，中美關係正面臨建交以來罕見的嚴峻局面，一些人的冷戰思維和意識形態偏見正把中美關係推向懸崖邊緣，如果任由其發展，將對中美兩國和兩國人民的根本利益造成難以修復的創傷。

崔天凱說，2021年是季辛吉首次密訪中國大陸和中美「乒乓外交」50周年。在全球化深入發展、中美利益緊密交融的時代，「新冷戰」和「脫鉤」根本沒有出路。中美兩國完全有智慧、有能力超越分歧，重建兩國關係合作共贏、持續穩定發展的戰略框架。

他表示，中國正努力創造更好的投資和營商環境，並以更積極的姿態推進經濟全球化和區域經濟一體化，簽署了區域全面經濟夥伴關係協（RCEP），並將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這將為包括美國在內世界各國企業提供更多合作機遇。

崔天凱指出，每當人類社會面臨重大難題和挑戰，世界各國能力越大、責任就越大。從抗擊疫情，到促進世界經濟復甦和增長，再到改革和完善國際治理體系和架構，增強應對氣候變化等全球性挑戰的能力，都應該成為中美協調合作的重點領域，這也是國際社會的普遍期盼。

延伸閱讀

中美關係重開機 兩岸呢

王毅喊話：中美任何問題都可談

趙春山／拜登上台：中美與兩岸都回不去了

陸駐美大使 對拜登釋合作善意

相關新聞

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

受美國發布「中共軍工企業」黑名單影響，美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）10日表示，將分別在...

陸駐美大使：2021年疫後曙光之年 中美合作不應缺位

大陸駐美大使崔天凱9日在美中貿易全國委員會2020視訊年度晚宴上致辭時表示，2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵...

靠「一帶一路」掩蓋犯罪 中國黑幫遭美國制裁

美國財政部周三 (12月10日)制裁中國「14K三合會」這個國際性組織犯罪集團的教父尹國駒。美方稱，綽號「崩牙駒」的他同時也是中共政協委員，不過也有媒體指出，過往資料並未顯示他曾擔任過該職。

英國政府見羅冠聰 日本銀行擋林鄭月娥

英國內政大臣帕特爾(Priti Patel) 周三(12月10日)在倫敦會見了香港民運人士羅冠聰，承諾將保護和維護香港這個英國前殖民地上公民的自由。

國台辦最新圖卡 抨擊蔡政府向美國求購武器

大陸國台辦官方微博推出的「台美勾連、註定失敗」圖解系列，10日的主題是為什麼美國不能向台灣出售武器？

中國和Google搶當「量子霸主」！除了擺脫晶片依賴，竟還有這理由？

上週，中國團隊在科學期刊上發表了驚人的量子電腦實驗突破，宣稱已足以和矽谷的Google爭奪「量子霸權」。為何中國不惜斥資上億，積極發展量子科技？其實，除了提升國家競爭力，可能還有這個軍事上的理由。台灣又該如何因應？

習近平與馬克宏通電話 盼歐方實施積極對華政策

大陸國家主席習近平9日晚間與法國總統馬克宏通電話，表示在新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，中方致力於堅定不移，...

何建華喊冤 指檢調上門搜查像「鬼子進村」

中華統一促進黨女媧黨部主委、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌在台發展組織案，日前遭台北地檢署起訴。何建華接受大陸環球時報訪...

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

大陸今天凌晨成功發射長征十一號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM）衛星送入預定軌道。此款監...

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

香港中評社10日發表快評文章指出，外傳前日本首相安倍晉三計劃訪台，最快明年3月成行，日台勾連、安倍出馬，看來已在加緊謀劃...

周庭申請保釋被拒 仍需繼續服刑

前香港眾志成員周庭因去年「六二一包圍警總案」被法院判入獄十個月且未能申請交保外出。周庭昨再向高等法院申請保釋等候上訴，但...

拜登團隊首發聲 「嚴重關切」香港

港版國安法七月實施至今，多名泛民派人士被逮捕，前香港眾志成員黃之鋒等人入獄服刑；川普政府大動作譴責與制裁，美國總統當選人...

熱門新聞

「魔幻重慶」驚現一小區 竟建在千年石刻大佛脖子上

重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。