陸駐美大使：2021年疫後曙光之年 中美合作不應缺位

大陸駐美大使崔天凱9日在美中貿易全國委員會2020視訊年度晚宴上致辭時表示，2021年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵之年；是中國進入新發展階段的關鍵之年，將為兩國關係發展提供新動力；也是迎接後疫情時代曙光的關鍵之年，中美合作不能也不應缺位。

北京目前顯然將中美關係改善的希望，寄託於即將在下個月就任的拜登政府。大陸國務委員兼外長王毅7日在北京與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視訊交流時也表示，將爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

大陸駐美國大使館網站10日刊登崔天凱前一天的致辭全文。崔天凱表示，中美關係正面臨建交以來罕見的嚴峻局面，一些人的冷戰思維和意識形態偏見正把中美關係推向懸崖邊緣，如果任由其發展，將對中美兩國和兩國人民的根本利益造成難以修復的創傷。

崔天凱說，2021年是季辛吉首次密訪中國大陸和中美「乒乓外交」50周年。在全球化深入發展、中美利益緊密交融的時代，「新冷戰」和「脫鉤」根本沒有出路。中美兩國完全有智慧、有能力超越分歧，重建兩國關係合作共贏、持續穩定發展的戰略框架。

他表示，中國正努力創造更好的投資和營商環境，並以更積極的姿態推進經濟全球化和區域經濟一體化，簽署了區域全面經濟夥伴關係協（RCEP），並將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這將為包括美國在內世界各國企業提供更多合作機遇。

崔天凱指出，每當人類社會面臨重大難題和挑戰，世界各國能力越大、責任就越大。從抗擊疫情，到促進世界經濟復甦和增長，再到改革和完善國際治理體系和架構，增強應對氣候變化等全球性挑戰的能力，都應該成為中美協調合作的重點領域，這也是國際社會的普遍期盼。