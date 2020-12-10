靠「一帶一路」掩蓋犯罪 中國黑幫遭美國制裁

美國財政部周三 (12月10日)制裁中國「14K三合會」這個國際性組織犯罪集團的教父尹國駒。美方稱，綽號「崩牙駒」的他同時也是中共政協委員，不過也有媒體指出，過往資料並未顯示他曾擔任過該職。

美國財政部表示，尹國駒遭制裁是因為「14K三合會」參與販毒、非法賭博、敲詐勒索、販賣人口和其他犯罪活動。

美國財政部在聲明中說，相關制裁也適用於尹國駒控制的3間公司。這3間公司分別為總部設在香港的東美投資集團、總部在帕勞的帕勞中國洪門文化協會 (Palau China Hung-Mun Cultural Association)和世界洪門歷史文化協會。

其中，世界洪門歷史文化協會與馬來西亞和柬埔寨的精英人士合作，把有關行動定位成中國的「一帶一路」倡議(BRI)以及中共的其他重大倡議，以用來掩蓋非法犯罪活動。

根據這個針對腐敗和嚴重侵犯人權行為的第13818號行政命令，美國還將一名利比裡亞參議員和一名吉爾吉斯斯坦海關總署前副署長列入黑名單。

利比裡亞參議員Harry Varney Gboto-Nambi Sherman為律師出身，目前是利比裡亞參議院司法委員會主席。他在利比裡亞涉嫌一宗賄賂案遭起訴，但後來被宣告無罪。

在黑名單上的還有吉爾吉斯斯坦海關總署前副署長Raimbek Matraimov。他被指參與了一項海關洗錢計劃，金額高達7億美元。

根據制裁措施，這三名個人和公司屬於美國管轄的所有財產都被凍結。

有關美國高級官員表示 ：「腐敗無國界。」他補充說，相關行動呼應美國擴大的反腐敗行動。在2017年至2020年期間，美國已對2百多名個人實施制裁。

該官員表示，最新的行動應該會遏制腐敗活動，因為這三個人都與美國或其他金融系統有足夠的接觸，但很難量化可能的影響。

外國資產管制處的規定通常禁止美國人與指定的個人打交道。一位美國高級官員告訴記者，與他們打交道的非美國行為人也有可能被列入黑名單。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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