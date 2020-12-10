國台辦 指民進黨將帶給台灣民眾深重災難

大陸國台辦上午再發兩篇「台美勾連、註定失敗」系列答圖解，稱美國借台灣問題干涉中國內政是損人不利己。

圖解第二篇稱，台灣問題是中國的內政。1949年，蔣介石集團敗退台灣。1950年美國派第七艦隊侵入台灣海峽。1954年，美蔣簽訂所謂「共同防禦條約」，將台灣置於美國保護之下，美方上述行為嚴重侵犯中國主權和領土完整。

1979年1月1日，中美建交，三個月後，美國總統簽署美國國會通過的所謂「與台灣關係法」，以美國國會立法形式變相為台提供「安全保障」，阻止台灣與中國大陸的統一。

此後的41年時間裡，美國歷屆政府雖都表示恪守一個中國政策，但在台灣問題上屢屢做出違背承諾的言行。美國國會審議、通過多部鼓吹對台售武、發展美台實質性關係等議案。

這些做法嚴重干涉中國內政，向台獨勢力發出錯誤信號，破壞台海和平穩定，給地區和世界和平穩定帶來嚴重損害。

圖解說，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人、任何勢力都無法改變的。台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人、任何勢力都無法改變的。

中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量。

在國台辦第三篇的「台美勾連註定失敗」系列答問圖解為「為什麼美國不能向台灣出售武器？」圖解稱，向主權國家的一部分出售武器，受國際機制制約。聯合國「武器貿易條約」目的是維護國際和地區和平穩定。向中國的台灣地區出售武器關乎中國的主權和台海和平穩定。

國台辦稱，凡與中國建交的國家，都應本著互相尊重主權和領士完整、互不干涉內政的原則，不以任何形式或藉口向台灣提供任何種類的武器、武器裝備或技術。

1979年1月1日中美兩國正式建立大使級外交關係。美國宣布斷絕同台灣的所謂外交關係，撤退駐台美軍，終止非法的所謂美台「共同防禦條約」，這就是世人熟知的中美建交三原則。

中美建交後，為解決美國售台武器問題，中國政府同美國政府於1982年8月17日發表公報。美國政府在公報中承諾無意執行兩個中國或一中一台政策，聲明它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，它準備逐步少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

中國政府堅決反對美國向中國台灣地區出售或出租任何類型的武器、武器裝備或提供武器技術。

美國售台武器違背自己在中美三個聯合公報特別是「八一七公報」中的承諾，是對中國主權的嚴重侵犯和對中國國家安全的嚴重威脅，並且破壞台海乃至亞太地區的和平穩定，必須停止。對美方售台武器的錯誤做法，中方必須採取堅決措施予以反制。

圖解還稱，民進黨當局「以武拒統」是絕路。民進黨當局向美國求購武器，以武拒統，倚美謀獨，是拿台灣民眾生命和血汗錢給台獨這一走不通的絕路鋪路，最終換來的只能是台灣民眾的深重災難。