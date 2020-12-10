快訊

評／培養乖乖牌檢察官？高檢署插手職務評定的惡果

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

國台辦 指民進黨將帶給台灣民眾深重災難

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸國台辦再發「台美勾連、註定失敗」兩篇圖解。（國台辦網站）
大陸國台辦再發「台美勾連、註定失敗」兩篇圖解。（國台辦網站）

大陸國台辦上午再發兩篇「台美勾連、註定失敗」系列答圖解，稱美國借台灣問題干涉中國內政是損人不利己。

圖解第二篇稱，台灣問題是中國的內政。1949年，蔣介石集團敗退台灣。1950年美國派第七艦隊侵入台灣海峽。1954年，美蔣簽訂所謂「共同防禦條約」，將台灣置於美國保護之下，美方上述行為嚴重侵犯中國主權和領土完整。

1979年1月1日，中美建交，三個月後，美國總統簽署美國國會通過的所謂「與台灣關係法」，以美國國會立法形式變相為台提供「安全保障」，阻止台灣與中國大陸的統一。

此後的41年時間裡，美國歷屆政府雖都表示恪守一個中國政策，但在台灣問題上屢屢做出違背承諾的言行。美國國會審議、通過多部鼓吹對台售武、發展美台實質性關係等議案。

這些做法嚴重干涉中國內政，向台獨勢力發出錯誤信號，破壞台海和平穩定，給地區和世界和平穩定帶來嚴重損害。

圖解說，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人、任何勢力都無法改變的。台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人、任何勢力都無法改變的。

中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量。

在國台辦第三篇的「台美勾連註定失敗」系列答問圖解為「為什麼美國不能向台灣出售武器？」圖解稱，向主權國家的一部分出售武器，受國際機制制約。聯合國「武器貿易條約」目的是維護國際和地區和平穩定。向中國的台灣地區出售武器關乎中國的主權和台海和平穩定。

國台辦稱，凡與中國建交的國家，都應本著互相尊重主權和領士完整、互不干涉內政的原則，不以任何形式或藉口向台灣提供任何種類的武器、武器裝備或技術。

1979年1月1日中美兩國正式建立大使級外交關係。美國宣布斷絕同台灣的所謂外交關係，撤退駐台美軍，終止非法的所謂美台「共同防禦條約」，這就是世人熟知的中美建交三原則。

中美建交後，為解決美國售台武器問題，中國政府同美國政府於1982年8月17日發表公報。美國政府在公報中承諾無意執行兩個中國或一中一台政策，聲明它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，它準備逐步少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

中國政府堅決反對美國向中國台灣地區出售或出租任何類型的武器、武器裝備或提供武器技術。

美國售台武器違背自己在中美三個聯合公報特別是「八一七公報」中的承諾，是對中國主權的嚴重侵犯和對中國國家安全的嚴重威脅，並且破壞台海乃至亞太地區的和平穩定，必須停止。對美方售台武器的錯誤做法，中方必須採取堅決措施予以反制。

圖解還稱，民進黨當局「以武拒統」是絕路。民進黨當局向美國求購武器，以武拒統，倚美謀獨，是拿台灣民眾生命和血汗錢給台獨這一走不通的絕路鋪路，最終換來的只能是台灣民眾的深重災難。

延伸閱讀

不戴口罩表示支持自由？ 波總怒批美國民眾歪理

國台辦最新圖卡 抨擊蔡政府向美國求購武器

龐培歐抨擊美國大學 被北京資金「收買」

龐培歐控美國大專院校遭陸收買 實行自我審查

相關新聞

英國政府見羅冠聰 日本銀行擋林鄭月娥

英國內政大臣帕特爾(Priti Patel) 周三(12月10日)在倫敦會見了香港民運人士羅冠聰，承諾將保護和維護香港這個英國前殖民地上公民的自由。

國台辦最新圖卡 抨擊蔡政府向美國求購武器

大陸國台辦官方微博推出的「台美勾連、註定失敗」圖解系列，10日的主題是為什麼美國不能向台灣出售武器？

中國和Google搶當「量子霸主」！除了擺脫晶片依賴，竟還有這理由？

上週，中國團隊在科學期刊上發表了驚人的量子電腦實驗突破，宣稱已足以和矽谷的Google爭奪「量子霸權」。為何中國不惜斥資上億，積極發展量子科技？其實，除了提升國家競爭力，可能還有這個軍事上的理由。台灣又該如何因應？

習近平與馬克宏通電話 盼歐方實施積極對華政策

大陸國家主席習近平9日晚間與法國總統馬克宏通電話，表示在新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，中方致力於堅定不移，...

何建華喊冤 指檢調上門搜查像「鬼子進村」

中華統一促進黨女媧黨部主委、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌在台發展組織案，日前遭台北地檢署起訴。何建華接受大陸環球時報訪...

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

大陸今天凌晨成功發射長征十一號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM）衛星送入預定軌道。此款監...

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

香港中評社10日發表快評文章指出，外傳前日本首相安倍晉三計劃訪台，最快明年3月成行，日台勾連、安倍出馬，看來已在加緊謀劃...

周庭申請保釋被拒 仍需繼續服刑

前香港眾志成員周庭因去年「六二一包圍警總案」被法院判入獄十個月且未能申請交保外出。周庭昨再向高等法院申請保釋等候上訴，但...

拜登團隊首發聲 「嚴重關切」香港

港版國安法七月實施至今，多名泛民派人士被逮捕，前香港眾志成員黃之鋒等人入獄服刑；川普政府大動作譴責與制裁，美國總統當選人...

嗆美台 國台辦推美承諾圖解

美國與台灣關係愈走愈近，美國支持台灣力度愈來愈強，大陸國台辦昨天推出「台美勾連、注定失敗」系列圖解，將每日一篇，連續五天...

世界人權日前夕 美駐陸使館籲陸民眾：大膽說、站出來

明日是世界人權日，美國駐大陸大使館今日在微博呼籲大陸人民，「大膽說站出來」，在人權日討論表達自由的重要性。

防「假交流真觀光」...蔡政府再收緊 陸專業人士來台交流將嚴審

大陸人士來台「假交流，真觀光」亂象不斷，甚至還有大陸統戰部高官藉此管道來台，形成國安漏洞。內政部最近預告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，大陸人士來台藝文傳習、科技研究、體育等專業交流，代其申請的單位，立案資格、會務報告的審查門檻提高。換言之，兩岸之間交流的門已經愈關愈小。

熱門新聞

「魔幻重慶」驚現一小區 竟建在千年石刻大佛脖子上

重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。