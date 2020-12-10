英國政府見羅冠聰 日本銀行擋林鄭月娥

英國內政大臣帕特爾(Priti Patel) 周三(12月10日)在倫敦會見了香港民運人士羅冠聰，承諾將保護和維護香港這個英國前殖民地上公民的自由。

帕特爾在聲明中說:「英國將與香港人民站在一起，履行我們保護和維護他們自由的承諾。」他也附上了圓桌會議的圖片。

羅冠聰則感謝帕特爾讓近3百萬港人得以透過英國國民(海外)護照BNO取得英國居留、工作和英國公民身份。

他會這麼說是因為帕特爾正在審查一項放寬持有BNO的香港人入境規則的計劃。羅冠聰表示:「BNO計劃對香港人來說意義重大，他們曾品嘗過自由的滋味，但正逐漸失去自由。」

這是羅冠聰7月抵達英國後，英國政府與他的首次會面。他在中國對香港實施新的國家安全法後離開香港。

英國指責中國多次違反1997年的《中英聯合聲明》，並說，香港國安法和取消立法會議員資格的舉動破壞了香港的高度自治。不過英國政府至今沒有對中國和香港領導人實施金融和旅行禁令。

法新社報導，12月7日在英國議會一場有關香港的辯論中，英國立法者表示強烈支持被關押的抗議領袖、被捕的媒體大亨黎智英，自我流亡的前民主派立法議員許智峰。

他們尤其對總部設在倫敦和香港的銀行巨頭匯豐銀行凍結與許智峰等人有關的銀行賬戶表示憤怒。

前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）指責匯豐銀行的行為「不光彩和令人震驚」，要求英國政府對該銀行進行報復。

外交部部長亞當斯 (Nigel Adams)表示，在中國施壓下，各企業應「自己做出判斷」。他補充說，英國正常來說不會拒絕遭刑事指控的香港民運人士申請庇護。

根據法新社，英國駐香港總領事賀恩德（Andrew Heyn）在4年任滿離開香港之際接受當地媒體采訪時抨擊中國不斷擴大的打壓措施。不過倫敦政府否認賀恩德對港政策表示不滿的說法。

日本銀行不得與林鄭月娥等人交易

根據《南華早報》12月10日報導，日本政府證實，在美國有業務的日本銀行必須遵守華盛頓的制裁措施。

這代表，日本銀行不得與香港特首林鄭月娥等遭美國制裁的中共官員等進行交易，如果已有賬戶將被凍結。這也讓這些遭到制裁的人士很出售在日本持有的不動產。

目前還不清楚林鄭月娥是否在日本銀行有任何賬戶，但當局表示正在調查此事。

日本政府8日在內閣會議上回答日本憲政民主黨議員、前國家公共安全委員會主席松原仁的書面提時確認此事。松原仁說:「我相信這將激怒中國共產黨的領導層，他們擁有巨大的財富，可能在日本投資。」

《南華早報》報導表示，如果松原仁的評估正確，那麼這一事態發展可能會促使中共黨員將其資產轉移出日本。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、法新社、南華早報)

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