國台辦最新圖卡 抨擊蔡政府向美國求購武器

大陸國台辦官方微博推出的「台美勾連、註定失敗」圖解系列，10日的主題是為什麼美國不能向台灣出售武器？

圖卡指出，向主權國家的一部分出售武器，受國際機制制約，聯合國「武器貿易條約」目的是維護國際和地區和平的穩定。向台灣出售武器關乎中國的主權和台海和平的穩定。

凡與中國建交的國家，都應本著相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政的原則，不以任何形式和借口向台灣提供任何種類的武器、武器裝備或技術。

圖卡並列舉美國在售台武器問題上的多次承諾，指美國必須停止對台售武。

圖卡還強調，民進黨當局向美國求購武器，企圖以武拒統、倚美謀獨，是拿台灣民眾的生命和血汗錢給台獨這一走不通的絕路鋪路，最終換來的只能是台灣民眾的深重災難。