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習近平與馬克宏通電話 盼歐方實施積極對華政策

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為法國總統馬克宏2019年11月在北京與大陸國家主席習近平會面。美聯社
圖為法國總統馬克宏2019年11月在北京與大陸國家主席習近平會面。美聯社

大陸國家主席習近平9日晚間與法國總統馬克宏通電話，表示在新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，中方致力於堅定不移，推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極對華政策。

新華社報導，習近平強調，中國對自己的道路、理論、制度、文化充滿自信，也尊重各國人民自主選擇的發展道路。不同社會制度國家可以相互尊重、和平共處、共同發展。新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯。

他表示，無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對華政策。雙方要一道努力，加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話以及數位領域高層對話，推動中歐關係邁上新台階。

馬克宏表示，希望歐中投資協定談判儘早取得成果。法方讚賞中方為達成氣候變化巴黎協定所作重要貢獻，以及在疫苗、減緩債方面發揮的重要作用，特別是為開發中國家提供的支持，希望同中方繼續就氣候變化、公共衛生、對非合作等重大全球和地區問題加強協調合作，他也希望適時再次訪問大陸。

報導稱，兩國元首就下階段雙多邊合作進行討論，達成多項重要共識：

一、歡迎兩國立法機構領導人將首次以視訊方式出席中法議會交流機制第11次會議。

二、在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作。

三、通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水準，確保供應鏈穩定。

四、克服新冠肺炎疫情困難，加快推進非洲豬瘟區域化管理技術磋商，爭取早日就合作協定達成實質性成果。

五、以北京2022年冬奧會和巴黎2024年奧運會為契機，加強奧運和民間交流合作，增進相互了解和友誼。

六、歡迎《中歐地理標誌協定》將於2021年初正式生效。支持茶葉、葡萄酒、乳酪等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶。

七、積極參與加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配的合作倡議和新冠肺炎疫苗實施計畫，加大對開發中國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品。

八、共同維護多邊主義，攜手應對氣候變化，支持辦好今年12月12日氣候雄心峰會和明年1月的「一個星球」峰會，動員國際社會更積極參與明年《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會、第七屆世界自然保護大會，推動上述重要國際議程取得積極成果。

雙方還就伊朗核、南極海洋保護等問題交換意見。

新冠肺炎 巴黎協定

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