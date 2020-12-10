快訊

墜地成一團火球！SpaceX「星艦」火箭落地爆炸 馬斯克說明原因

竹北劫囚案／通緝犯竟未戴手銬 女友策畫前後換乘3車逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸長征十一火箭今天凌晨一飛沖天。（中國航天科技集團）
大陸長征十一火箭今天凌晨一飛沖天。（中國航天科技集團）

大陸今天凌晨成功發射長征十一號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM）衛星送入預定軌道。此款監測器是研究中子星、黑洞等緻密天體及其併合過程，提供科學觀測資料。

12月10日4時14分，長征十一號運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，以「一箭雙星」的方式將中科院空間中心的「GECAM」衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

長十一火箭由中國航太科技集團有限公司一院研製，截至目前共完成9次陸地發射任務和2次海上發射任務。

新華社報導，本次發射任務有三大亮點：

一、海陽固體運載火箭生產基地總裝測試的第一枚火箭順利升空。本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品等直接運抵海陽市，歷時35天左右，完成全箭總裝、測試等工作。

二、長十一火箭首次打通固體運載火箭在海陽生產、在陸地發射場發射的流程。

本發火箭總裝測試完畢後，從海陽市由公路運往萊陽，再由鐵路運往西昌衛星發射中心，打通在海陽生產、在陸地發射場發射的流程，意味著今後東方航太港固體運載火箭生產基地，不僅服務於海上發射任務，還可服務於陸地發射任務。

三、長十一火箭首次承擔大陸的國家空間科學探測發射任務。本次發射的GECAM衛星是中國科學院科學戰略性先導科技專項（二期）的首發科學衛星，是相關專項立項以來首個機遇性空間科學專案。衛星由中科院微小衛星創新研究院研製。

入軌的2顆小衛星採用共軛軌道星座佈局，將對引力波伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發等高能天體爆發現象進行全天監測，研究中子星、黑洞等緻密天體及其併合過程。

此外，衛星還將探測太陽耀斑、地球伽馬閃和地球電子束等空間高能輻射現象，為進一步研究其物理機制提供科學觀測資料。

本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品歷時35天運抵海陽市後，完成全箭總裝、測試等工作。（中國航天科技集團）
本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品歷時35天運抵海陽市後，完成全箭總裝、測試等工作。（中國航天科技集團）

延伸閱讀

哈登去意甚堅？ 火箭主帥：盼逐步建立信任

NBA／哈登返抵休士頓 想離開火箭態度仍很堅決

長征火箭殘骸掉落雲南 中國官方禁拍照討論

金寶報喜 奪SpaceX訂單

相關新聞

港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大

香港中評社10日發表快評文章指出，外傳前日本首相安倍晉三計劃訪台，最快明年3月成行，日台勾連、安倍出馬，看來已在加緊謀劃...

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

大陸今天凌晨成功發射長征十一號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM）衛星送入預定軌道。此款監...

何建華喊冤 指檢調上門搜查像「鬼子進村」

中華統一促進黨女媧黨部主委、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌在台發展組織案，日前遭台北地檢署起訴。何建華接受大陸環球時報訪...

中國和Google搶當「量子霸主」！除了擺脫晶片依賴，竟還有這理由？

上週，中國團隊在科學期刊上發表了驚人的量子電腦實驗突破，宣稱已足以和矽谷的Google爭奪「量子霸權」。為何中國不惜斥資上億，積極發展量子科技？其實，除了提升國家競爭力，可能還有這個軍事上的理由。台灣又該如何因應？

習近平與馬克宏通電話 盼歐方實施積極對華政策

大陸國家主席習近平9日晚間與法國總統馬克宏通電話，表示在新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，中方致力於堅定不移，...

周庭申請保釋被拒 仍需繼續服刑

前香港眾志成員周庭因去年「六二一包圍警總案」被法院判入獄十個月且未能申請交保外出。周庭昨再向高等法院申請保釋等候上訴，但...

拜登團隊首發聲 「嚴重關切」香港

港版國安法七月實施至今，多名泛民派人士被逮捕，前香港眾志成員黃之鋒等人入獄服刑；川普政府大動作譴責與制裁，美國總統當選人...

嗆美台 國台辦推美承諾圖解

美國與台灣關係愈走愈近，美國支持台灣力度愈來愈強，大陸國台辦昨天推出「台美勾連、注定失敗」系列圖解，將每日一篇，連續五天...

世界人權日前夕 美駐陸使館籲陸民眾：大膽說、站出來

明日是世界人權日，美國駐大陸大使館今日在微博呼籲大陸人民，「大膽說站出來」，在人權日討論表達自由的重要性。

防「假交流真觀光」...蔡政府再收緊 陸專業人士來台交流將嚴審

大陸人士來台「假交流，真觀光」亂象不斷，甚至還有大陸統戰部高官藉此管道來台，形成國安漏洞。內政部最近預告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，大陸人士來台藝文傳習、科技研究、體育等專業交流，代其申請的單位，立案資格、會務報告的審查門檻提高。換言之，兩岸之間交流的門已經愈關愈小。

陸全國人大批美國「典型政治霸凌」 將實施對等制裁

美國國務院宣布制裁中國全國人大常委會副委員長，當事方的全國人大常委會今天發表看法，全國人大常委會發言人表示，美方以香港事...

中國經濟學家公開呼籲：讓多元表達 不要什麼網址都打不開

面對當今政治高壓，中國仍有體制內學者呼籲作出改變。中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，要允許「容錯」的多元表達方式。...

熱門新聞

劉結一：沒有大陸帶動 台灣今年經濟難以維持正增長

56歲大媽「不想再為大家幹活」 自駕遊5千公里爆紅

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

中國經濟學家公開呼籲：讓多元表達 不要什麼網址都打不開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。