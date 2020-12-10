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港媒：安倍若訪台 破壞力比參拜靖國神社還大
香港中評社10日發表快評文章指出，外傳前日本首相安倍晉三計劃訪台，最快明年3月成行，日台勾連、安倍出馬，看來已在加緊謀劃中。安倍訪台行程一旦落實，其破壞力比參拜靖國神社還要大。
文章稱，安倍計劃訪台，當然不會只是為了核食解禁，更大的目標是日台之間的實質關係的提升。安倍是剛卸任不久的前日本首相，政治影響力仍很大。安倍訪台必然撩撥中國大陸的敏感神經，對中日關係、對台海和平將有極強破壞力。
文末表示，9月19日，安倍卸任首相三天後參拜靖國神社。安倍計劃中的訪台行程一旦落實，其破壞力比參拜靖國神社還要大。眼下正是中日關係穩步改善的時候，明年夏天日本又要舉辦奧運會，安倍的訪台計劃對這些無疑都是極大威脅。
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