陸全國人大批美國「典型政治霸凌」 將實施對等制裁

美國國務院宣布制裁中國全國人大常委會副委員長，當事方的全國人大常委會今天發表看法，全國人大常委會發言人表示，美方以香港事務為藉口粗暴干涉中國內政的行徑極其卑劣，是典型的政治霸凌和雙重標準，全國人大予以強烈譴責，堅決反對。

新華社報導，全國人大發言人說，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。全國人民代表大會授權香港特別行政區依照香港基本法規定實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。

該發言人說，全國人大常委會依據中華人民共和國憲法、香港基本法和「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，制定香港特別行政區維護國家安全法，是為了維護中國主權、安全和發展利益，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，保障香港長治久安和長期繁榮穩定、確保一國兩制行穩致遠。

該發言人稱，全國人大堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干涉香港事務，將一如既往履行法定職責，依法處理香港事務。中國法律的尊嚴不容侵犯。

該發言人說，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方有關部門將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。