涉疆爭議 趙立堅嗆美：人民幣有5種文字 美元有嗎？

美國國務院批在新疆學校裡，中共懲罰說母語的維吾爾族學生，抹殺少數民族語言文化和宗教。對此，大陸外交部發言人趙立堅9日回應，美方散布虛假信息，人民幣紙鈔上印有漢語、藏語、維吾爾語等共五種文字。反觀美國，除了英語，美元紙幣上還有其他語言嗎？

澎湃新聞報導，趙立堅表示，美方散布謊言和虛假信息。關於語言文字，新疆依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的權利。大陸法規規定公民有學習和使用國家通用語言文字的權利。

「部分美國政客官員總是抹黑大陸不尊重少數民族語言文字，建議他們去看看人民幣，紙幣上面印有漢語、藏語、維吾爾語、蒙古語和壯語，共五種文字。反觀美國，除了英語，美元紙幣上還有其他語言嗎？」趙立堅說。

趙立堅稱，新疆各級機關執行公務時，同時使用大陸國家通用語言文字和實行區域自治民族的語言文字。新疆人民廣播電台現有漢、維吾爾、哈薩克、蒙古、柯爾克孜5種語言的12套廣播節目。

趙立堅說，新疆中小學廣泛開設維吾爾語、哈薩克語、柯爾克孜語、蒙古語、錫伯語等多個少數民族語言文字課程，走在新疆街頭，商業門店、郵政、電信、醫療、衛生、交通標識等社會公共區域，隨處可見多語種、多文種服務。