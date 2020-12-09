龐培歐稱美對中政策不可逆 陸批冷戰思維

美國國務卿龐培歐在採訪中稱美國對華政策是不可逆轉的，對此，大陸外交部發言人趙立堅9日批評，中美關係之所以呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見。他強調，中美應爭取下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

澎湃新聞報導，趙立堅於9日主持的例行記者會上表示，中國和美國歷史文化、社會制度、發展道路不同，但雙方有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間。中美關係之所以呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見，從零和博弈角度看待中國、看待中美關係。

趙立堅提到，保持中美關係健康穩定發展攸關兩國和世界人民的命運和福祉，未來中美關係何去何從，有待美方做出正確抉擇，取決於雙方為之共同努力。他強調，當務之急是雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，同時沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。