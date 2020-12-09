大陸應急管理部長王玉普胰腺癌去世 終年64歲

外界對香港匯豐銀行獨立性愈發擔憂。這家銀行亞洲地區利潤主要來自中國。就在上周日（12月6日），該機構一度凍結了香港前立法會議員許智峰Ted Hui及其家人的賬戶。香港蘋果日報報道，許智峰部份賬戶一度獲解封，但之後又被凍結。港警國家安全處高級警司李桂華本周一向媒體表示，許智峰涉違反香港國安法，警方懷疑他挪用「公民起訴抗警暴」眾籌款項，存入自己和他人戶口，案件中凍結了約85萬元。

2020-12-09 05:42