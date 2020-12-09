快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸應急管理部長王玉普胰腺癌去世 終年64歲

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國家應急管理部部長王玉普去世，終年64歲。中新社資料照
大陸國家應急管理部部長王玉普去世，終年64歲。中新社資料照

大陸國家應急管理部部長王玉普去世，終年64歲。王玉普生前是中國工程院院士，中國工程院院方官方網站顯示王玉普昨日去世。

根據應急管理部網站，王玉普最後一次出席公開活動，為今年6月底出席應急管理部黨委會議。

據悉，國務院機構改革方案前年獲全國人大通過後成立應急管理部，王玉普是首任黨委副書記和部長，他亦是中共十九屆中央委員。

香港《信報》7月6日曾報導，王玉普因为患上胰腺癌，經過一個階段治療後，七月回到黑龍江省大慶市的醫院療養。

據香港商報報導，王玉普出生於1956年10月，遼寧新民人，早年就讀於大慶石油學院，畢業後在大慶石油管理局及大慶油田公司工作20餘年，從技術員做起，2003年12月出任大慶油田公司董事長、總經理、黨委副書記。

2007年，王玉普當選為中國工程院院士。2009年8月，他首次調派地方工作，出任黑龍江省副省長。

2010年7月，王玉普進北京履新，此後歷任全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記，中國工程院副院長、黨組副書記（正部長級），中國石油化工集團董事長、黨組書記，大陸國家安監總局黨組書記、局長等職。2017年10月，他當選為十九屆中央委員。

2018年3月，大陸國家機構改革中新組建了應急管理部，黃明任黨組書記、副部長，王玉普任部長、黨組副書記。2020年初，應急管理部「黨組」改為「黨委」，王玉普繼續任部長、黨委副書記。

院士 中共 國務院

延伸閱讀

陸企被美「卡脖子」 陸專家：要有長期應對脫鉤的準備

激似吳奇隆！孫中山「鮮肉模樣」嗨翻網 查核中心滅火：那不是他

大陸專家：6億劑陸製新冠滅活疫苗將在年內批准上市

奧迪跑車迴轉…重機攔腰撞上 騎士頭破送醫不治

相關新聞

世界人權日前夕 中國維權律師遭限制出門

12月10日世界人權日前一天，多名中國維權律師與家人推文說遭不明人士阻止出門，其中北京國保向余文生的妻子許艷表示，要阻止...

大陸應急管理部長王玉普胰腺癌去世 終年64歲

大陸國家應急管理部部長王玉普去世，終年64歲。王玉普生前是中國工程院院士，中國工程院院方官方網站顯示王玉普昨日去世。

海歸商人在港組「紫荊黨」 疑北京催生擬招25萬黨員

美國之音引述香港傳媒報導，三名來自內地的「港漂」商人在香港成立新政黨，名為「紫荊黨」，期望黨員在香港各級議會取得席位，並...

扭轉形象爭話語權 看懂中國疫苗外交如何走出去

全球多款2019冠狀病毒疫苗試驗陸續傳出捷報，中國官方也不忘對外強調中製疫苗效力「也不差」，並重申一旦啟用「將作為全球公...

陸國台辦推出系列圖解 說明美國對中國的「嚴肅承諾」

面對美國支持台灣力度愈來愈強，大陸國台辦今天推出「台美勾連、注定失敗」系列圖解，每日一篇，連續五天，用圖解方式說明當前中...

汪洋：堅持一中原則、九二共識 推動兩岸關係和平發展

2020兩岸企業家峰會年會9日以視頻連線方式在廈門市和台北市同步舉行。大陸中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向兩岸企業...

匯豐銀行又「惹事」 凍結香港親民主教會賬戶引爭議

外界對香港匯豐銀行獨立性愈發擔憂。這家銀行亞洲地區利潤主要來自中國。就在上周日（12月6日），該機構一度凍結了香港前立法會議員許智峰Ted Hui及其家人的賬戶。香港蘋果日報報道，許智峰部份賬戶一度獲解封，但之後又被凍結。港警國家安全處高級警司李桂華本周一向媒體表示，許智峰涉違反香港國安法，警方懷疑他挪用「公民起訴抗警暴」眾籌款項，存入自己和他人戶口，案件中凍結了約85萬元。

涉七一遊行 香港泛民8人被捕

香港警方八日晨在全港多個地區拘捕八人，指控其參與七一遊行犯有多項罪行。被捕者包括民間人權陣線召集人、前立法會議員等。香港...

影／台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

廣東惠州台農林志南不滿他承租的林地，在未經協商下被低價徵收，且立即毀林整地，向當地警方反映未果，還被譏「（去）打給習近平...

獲無國界新聞自由特別獎 黎智英拜託媒體多幫香港發聲

無國界記者組織今天舉行新聞自由獎頒獎典禮，今年首度頒發特別獎，由香港壹傳媒集團主席黎智英獲得，由其子黎崇恩代表領獎；黎智...

陸副外長召見美代表 抗議美制裁大陸人大官員

美國宣布制裁大陸全國人大常委會十四名副委員長，衍生中美外交糾紛，大陸外交部副部長鄭澤光晚間召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩...

陸外交部：美制裁全國人大官員 嚴重損害中美關係

針對美國制裁14名大陸全國人大常委會副委員長，大陸外交部發言人華春瑩今天下午在例行記者會中表示，美方此一行徑嚴重違反國際...

熱門新聞

影／台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

超狂奢豪婚禮！新娘戴「大串金鍊」現身 婚宴一桌要價29萬

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

56歲大媽「不想再為大家幹活」 自駕遊5千公里爆紅

劉結一：沒有大陸帶動 台灣今年經濟難以維持正增長

又長高！大陸與尼泊爾宣布聖母峰最新高度8848.86公尺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。