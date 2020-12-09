兩岸企業家峰會／與會者：兩岸產業合作順勢而行

台達電創辦人鄭崇華今日表示，兩岸不至於完全斷掉，認為台商未來的投資布局是順其自然，他並認為，美國候任總統拜登上台後會有好處，但責任也很重，因為上一任搞出很多婁子。

2020年兩岸企業家峰會台北場今日在國賓飯店舉行，鄭崇華今日接受媒體訪問時表示，兩岸企業家峰會是雙方剩下來的一些互相合作交流平台，認為大陸也很熱心地在經營。

而大陸今年至今尚未宣布對台釋出的利多，他則說，這可能是受疫情與政治影響的關係。

針對明年台商的投資布局，他回應要順其自然，兩岸不至於完全斷掉。此外，他也提及，美國總統川普的做法行不同，而大選結果對我方、大陸與國際都有好處，會往正常的方向前進，因為拜登上台之後，美國不會亂來。

一同與會的前陸委會副主委林祖嘉在受訪時表示，台灣對大陸的出口一直上升，儘管有台商離開大陸，但也有很多台商進入大陸，認為這條產業鏈不會被取代，且台灣靠大陸太近。

對於美國、台灣要與大陸脫鉤的議題，林祖嘉表示，美國暫時不會加入CPTPP，反觀大陸盼能儘快將中日韓FTA簽成，也表示不排除加入CPTPP，陸方動作很多，未來影響力勢必增加。