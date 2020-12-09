兩岸企業家峰會／與會者：兩岸產業合作順勢而行

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
台達電創辦人鄭崇華。記者呂佳蓉／攝影
台達電創辦人鄭崇華。記者呂佳蓉／攝影

台達電創辦人鄭崇華今日表示，兩岸不至於完全斷掉，認為台商未來的投資布局是順其自然，他並認為，美國候任總統拜登上台後會有好處，但責任也很重，因為上一任搞出很多婁子。

2020年兩岸企業家峰會台北場今日在國賓飯店舉行，鄭崇華今日接受媒體訪問時表示，兩岸企業家峰會是雙方剩下來的一些互相合作交流平台，認為大陸也很熱心地在經營。

而大陸今年至今尚未宣布對台釋出的利多，他則說，這可能是受疫情與政治影響的關係。

針對明年台商的投資布局，他回應要順其自然，兩岸不至於完全斷掉。此外，他也提及，美國總統川普的做法行不同，而大選結果對我方、大陸與國際都有好處，會往正常的方向前進，因為拜登上台之後，美國不會亂來。

一同與會的前陸委會副主委林祖嘉在受訪時表示，台灣對大陸的出口一直上升，儘管有台商離開大陸，但也有很多台商進入大陸，認為這條產業鏈不會被取代，且台灣靠大陸太近。

對於美國、台灣要與大陸脫鉤的議題，林祖嘉表示，美國暫時不會加入CPTPP，反觀大陸盼能儘快將中日韓FTA簽成，也表示不排除加入CPTPP，陸方動作很多，未來影響力勢必增加。

林祖嘉強調，經濟的市場力量比政策力量強很多，兩岸的經濟就是市場力量造成的，政府要扭轉很難，應要順勢而行。

前陸委會副主委林祖嘉。記者呂佳蓉／攝影
前陸委會副主委林祖嘉。記者呂佳蓉／攝影

台商 林祖嘉

延伸閱讀

誰的制裁可獲取消？拜登團隊將檢討 美財政部制裁案

前美國土安全部長強森 表明不會加入拜登政府

拜登國安顧問聲援香港 承諾提供避風港

打破種族天花板 拜登提名非裔退將奧斯丁出任防長

相關新聞

車用晶片恐斷供 中國車企明年首季面臨生產中斷

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）對於中國汽車工業造成影響，中國多家車企恐面臨車用晶片斷供，帶來生產中斷的風險。中...

劉結一：沒有大陸帶動 台灣今年經濟難以維持正增長

兩岸最高層級的民間經貿領袖平台—兩岸企業家峰會，今年由台北主辦，9日移師廈門舉行，大陸國台辦主任劉結一在開幕式致詞中表示...

兩岸企業家峰會／與會者：兩岸產業合作順勢而行

台達電創辦人鄭崇華今日表示，兩岸不至於完全斷掉，認為台商未來的投資布局是順其自然，他並認為，美國候任總統拜登上台後會有好...

張志軍：台灣經濟離不開大陸 兩岸應互利共贏

大陸海協會會長張志軍9日在兩岸企業家峰會上表示，台灣的經濟是離不開大陸，雙方應該通過這樣的一些平台，來多搭建一些能夠實現...

廈門台協會長：明年將有20家台企在大陸上市

大陸全國台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩表示，隨着RCEP的簽署，大陸發展空間很大。對於台企而言，如今又有金融加持，...

金磚國家新工業革命夥伴 創新基地廈門正式啟動

2020金磚國家新工業革命夥伴關係論壇8日在廈門舉行。當天會上，金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地在廈門正式啟動。金磚國...

汪洋：加大政策落實力度 讓台企台胞有更多獲得感

2020兩岸企業家峰會年會9日以視頻連線方式，在台北和廈門同步舉行，全國政協主席汪洋向兩岸企業家峰會理事會發賀信，汪洋表...

陸EDA晶片雕刻大廠融資8.7億 加速研發

EDA（電子設計自動化）智慧軟體和系統領先企業「芯華章」9日宣布完成A輪融資，規模超過人民幣2億元（約新台幣8.7億元）...

人民幣中間價 續創近2年半新高

大陸外滙交易中心9日公布，人民幣對美元中間價報6.5311元，較上個交易日升9點，連六日調升，繼續創下2018年6月2...

大陸11月CPI年降0.5％ PPI年降1.5％

大陸國家統計局9日公布統計數據，11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，受食品價格由漲轉降影響；11月生產者物價指數...

兩岸企業家峰會今開幕 聚焦十四五規劃

兩岸最高層級的民間經貿領袖平台—兩岸企業家峰會，今年由台北主辦，9日廈門舉行，由兩岸企業家峰會陸方副理事長張平，宣讀大陸...

陸嚴管金融科技公司 不鬆手

大陸銀保監會主席郭樹清昨（8）日表示，少數科技公司在小額支付市場占主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵...

熱門新聞

影／台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

超狂奢豪婚禮！新娘戴「大串金鍊」現身 婚宴一桌要價29萬

現在是逢低買進美元好時機？專家說未必

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

為逆轉5G設備禁令 華為：願接受瑞典提出的任何要求

又長高！大陸與尼泊爾宣布聖母峰最新高度8848.86公尺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。