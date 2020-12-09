匯豐銀行又「惹事」 凍結香港親民主教會賬戶引爭議

（德國之聲中文網）外界對香港匯豐銀行獨立性愈發擔憂。這家銀行亞洲地區利潤主要來自中國。就在上周日（12月6日），該機構一度凍結了香港前立法會議員許智峰Ted Hui及其家人的賬戶。香港蘋果日報報導，許智峰部份賬戶一度獲解封，但之後又被凍結。港警國家安全處高級警司李桂華本周一向媒體表示，許智峰涉違反香港國安法，警方懷疑他挪用「公民起訴抗警暴」眾籌款項，存入自己和他人戶口，案件中凍結了約85萬元。

好鄰舍北區教會會堂主任陳凱興（Roy Chan）周二對法新社表示，匯豐銀號「賬戶依然被凍結。」 被凍結的包括教會賬戶，陳凱興以及其妻子的賬戶，他補充說，匯豐周一採取行動之前，他並沒有接到凍結賬戶的通知。」 陳周二在臉書上發布的一段視頻中說，目前他和妻子以及四個孩子在英國，因賬戶凍結沒有錢生活。

據香港媒體「香港01」報導，陳凱興認為，教會因「守護孩子行動」，被警方視為眼中釘，認為今次的事件是對社會服務和宗教的打壓。去年，「守護孩子行動」在示威現場進行人道支援。教會注冊社工劉家棟周二（12月8日）被警方帶走協助調查。警方亦先後派員到教會觀塘聚會點及粉嶺教會搜查。劉家棟去年7月「光復元朗」游行後，被指在警員的驅散行動中阻差辦公，被裁定罪成及判監1年，早前獲准以10萬元保釋。

教會已致信香港匯豐CEO王冬勝(Peter Wong)，就賬戶被凍結提出申訴上訴，其中寫道：「這無疑是一種政治報復行為……就像流亡海外的民主人士許智峰及其家人的資產被凍結一樣。

香港01報導，香港高級警司鄒祥有表示，該教會向公眾籌款，有關銀行戶口15個月內收到2700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，懷疑有人瞞報1800萬元，而且戶口部分支出與其聲稱的籌款目的不符，故警方昨要求銀行凍結多個銀行戶口，涉及2500萬港元。

香港電台則報導稱，匯豐發言人回應事件時表示，不能評論相關賬戶的事宜，重申營運必須符合當地的法律法規，有關個案的情況，應向相關執法機構查詢。警方沒有回復法新社的置評請求。

台灣自由時報引述香港大律師陸偉雄稱，以往凍結資產須掌握充分證據，獲香港高等法院法官批准，但香港國安法讓門檻下降，只需要保安局局長核准警方就能以合理懷疑為由，要求銀行凍結民眾資產。有香港網友表示，對香港金融失去信心，要注銷匯豐帳戶。

這並非是匯豐首次在中國陷入輿論風波，這家銀行還與備受關注的孟晚舟案件有關聯。今年6月，《環球時報》刊文，稱法庭文件證明是匯豐「出賣華為」，該中國官媒表示，有法律專家指控匯豐充當美國政府「特工」，「設局陷害」孟晚舟。

彭博社指出，匯豐銀行在香港的股價一度下跌4.4%，創下去年9月以來的最大跌幅。今年以來，該公司股價累計下跌了30%以上。香港匯豐銀行一直試圖對北京示好，曾經公開支持有爭議的香港國安法，此舉招致美國和英國的批評。

文木 / 石濤 （法新社等）

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