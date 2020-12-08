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台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

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影／台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
台農林志南承租種植的林木被惠東地方強制毀損。（林志南提供）
台農林志南承租種植的林木被惠東地方強制毀損。（林志南提供）

廣東惠州台農林志南不滿他承租的林地，在未經協商下被低價徵收，且立即毀林整地，向當地警方反映未果，還被譏「（去）打給習近平」。林志南遂上北京「告御狀」，到大陸國家信訪局等單位求訴檢舉，目前惠州等多個地方政府已收到北京轉知的調查案件。

林志南說他廿七年前到廣東惠州鄉下惠東縣，他把在屏東學來的種林技術拿到惠東種樹，他與當地多處農民陸續簽約承租卅年種林，當年這些鄉下都非常偏僻，多年來他種植各種經濟樹種，包括香樟、大王椰子、羅漢松、櫻花等，近年已逐漸收成。

但從數年前起，他不斷遭遇地方政府的刁難，家中玻璃被疑似子彈擊破，他承租的林地屢被低價收回，且毫無協商空間。最近一起是白花鎮要建設一處人民幣千億級的惠州新材料產業園，得徵收他的三千畝林地。

林志南表示，這次徵收工作從未與他協商，就直接認定以每畝三萬元人民幣的價格想打發他，但那些樹種已種植十四年、全是高經濟作物，成本遠高於此。且他從計畫中的產業園用地單位打聽，產業園付給政府的土地承租金額是三萬元的數十倍，等於當地政府想中飽私囊。

林志南說，當地村委在未與他溝通下，十一月廿二日竟派工強行毀林整地，他打電話請求派出所警察制止強拆整地行徑，但警察不受理、不立案，他跑到聯豐村找到派出所警方，要求趕緊去制止，但對方不為所動，還有人用奚落口吻要他打電話給習近平（求助）。

他說，既然對方要他打給習近平，他決定到北京「告御狀」，他排隊數小時進入信訪局向接待官員說明來意，並出具各種錄影錄像和文件資料，該官員當場表達會受理此案立即派員督辦。目前包括惠東縣白花鎮政府、大嶺街道辦，及當地三個派出所已收到北京轉知的立案信訪，並要求六十天內辦結答覆。

目前惠州官方尚未正式回應，但據了解，當地政府認定林志南的行為是搶種，所訂的補償價格合理。林志南則說，他十四年前就承租這塊被徵收的林地，他不是神仙，不會在十四年前就知道會有這個產業園預定地。

北京 習近平 警察

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