又長高！大陸與尼泊爾宣布聖母峰最新高度8848.86公尺

大陸國家主席習近平8日與尼泊爾總統班達里共同宣布聖母峰（陸稱珠穆朗瑪峰）最新高度為8848.86公尺。

新華社報導，聖母峰最新官方高度，較尼泊爾上次測量結果稍高，也比大陸之前的數據高出大約4公尺。

習近平表示，去年，中國就與尼泊爾共同宣布聖母峰最新高度達成共識，一年多來，兩國團隊克服種種困難，扎實開展工作，最終確定了基於全球高度基準的聖母峰雪面高度。

習近平指出，聖母峰是兩國世代友好的重要象徵，兩國將這個世界最高峰確立為中尼之間的界峰和「中尼友誼峰」。習近平說：「今天我和你共同宣布最新高度具有承前啟後的時代意義，也充分體現了中尼關係持續發展的高水準。」

班達里則在信函中表示，尼泊爾和中國一直是好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國在經濟發展、互聯互通、人文等領域合作符合兩國利益。聖母峰是尼中傳統友誼的長久象徵，今天雙方共同宣布聖母峰最新高度，具有歷史意義。

班達里說，習近平去年對尼泊爾進行國事訪問，推動中尼關係及雙邊合作進入新時期。兩國政府將致力於落實訪問共識，共同實現經濟社會發展與繁榮。