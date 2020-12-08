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獲無國界新聞自由特別獎 黎智英拜託媒體多幫香港發聲

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
黎智英獲得無國界記者組織今年首度頒發的特別獎，黎智英兒子黎崇恩代表父親領獎。記者徐偉真／攝影
黎智英獲得無國界記者組織今年首度頒發的特別獎，黎智英兒子黎崇恩代表父親領獎。記者徐偉真／攝影

無國界記者組織今天舉行新聞自由獎頒獎典禮，今年首度頒發特別獎，由香港壹傳媒集團主席黎智英獲得，由其子黎崇恩代表領獎；黎智英透過影片表達感謝，並說未來可能不會有來自香港的新聞，這讓他很擔憂，所以拜託其他媒體，要繼續報導香港，替他們發聲。

無國界記者組織今天舉行「2020無國界記者新聞自由獎」，共頒發勇氣獎、影響力獎、獨立獎及今年首次頒發的特別獎，共有7位記者和5個媒體或記者組織入圍，來自俄羅斯、巴西、菲律賓、印度和法國。

無國界記者組織從1992年開始，每年都會頒發記者新聞自由獎，典禮過去多在歐洲舉行，今年首度移師亞洲並在台北舉辦。

黎智英表示，無國界記者組織的活動很重要，不管是亞洲還是全世界，提醒大家開放、自由新聞的價值，現在中共利用國家安全法，打壓香港原本開放、自由的新聞環境，他們甚至不能示威抗議，民主派立法會議員也已集體請辭，這意味未來不會有來自香港的新聞，他擔心這樣一來香港會被世界遺忘。

黎智英說，他拜託媒體繼續報導香港，為香港發聲，讓世界了解香港的困境，知道他們如何受壓迫，他們很需要大家的支持，才能繼續在前線為維護自由世界的價值奮鬥，「你們的聲援是我們的救贖」。

黎崇恩表示，他代表父親及家人感謝無國界記者在父親73歲生日這天頒這個獎給他，香港這個小島上還有很多勇敢的人，雖然他們被關在監獄中，但政府無法控制他們。

今年勇氣獎由俄羅斯記者米拉西娜（Elena Milashina）獲得，她是莫斯科「新星周刊」的調查記者，專門報導車臣，經常成為人身攻擊的目標，面臨死亡威脅和內容審查，她報導的一則車臣政府對新冠肺炎危機管理不善的文章，今年4月從網站上被移除。

獨立獎由埃及記者阿塔拉（Lina Attalah）獲得，她因為她寫的報導多次受到訊問，過去發表關於總統兒子的調查文章後，去年住所遭襲擊，她今年被時代雜誌列為世界一百位最有影響力的人物之一。

影響力獎由阿富汗的Merman電台獲得，該團隊由15位婦女組成，是一個以促進阿富汗婦女事業為目標的電台，電台不僅以婦女參選公部門職位為目的，還提供針對女性的新聞訓練，儘管受到塔利班的威脅，國安部門也發出可能對記者攻擊的警告，但電台仍持續播送節目。

香港 無國界記者 黎智英

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