快訊

1999被打爆！台南農地大面積焚燒 高雄煙霧瀰漫飄「惡臭異味」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸副外長召見美代表 抗議美制裁大陸人大官員

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部副部長鄭澤光。（百度）
大陸外交部副部長鄭澤光。（百度）

美國宣布制裁大陸全國人大常委會十四名副委員長，衍生中美外交糾紛，大陸外交部副部長鄭澤光晚間召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，向美方提出嚴正抗議。

新華社報導，鄭澤光指出，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

鄭澤光強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有任何資格橫加干涉。中國全國人大常委會根據中國憲法和香港基本法制定香港國安法，中方依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，遏制外部勢力干涉香港事務，完全是中國主權範圍內的事。香港特區政府最近宣佈取消4名香港立法會議員資格，符合憲法、基本法第104條以及全國人大常委會有關解釋和香港國安法相關規定，完全合理合法。

鄭澤光指出，一段時間來，美方藉口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事務，慫恿支援分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對中國中央政府和香港特區政府官員實施所謂制裁，這一切充分證明，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

鄭澤光強調，中國政府反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。美方的野蠻行徑只會進一步激起中國人民對美國反華勢力的強烈憤慨，促使包括香港同胞在內的14億中國人民充分認清美方險惡用心，更加堅定中國政府實施香港國安法、打擊反中亂港行為、維護香港長期繁榮穩定的決心。

針對美方制裁中國全國人大常委會副委員長的惡劣行徑，中方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益。中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政。否則，由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。

香港 國安法 人大常委會

延伸閱讀

香港再添確診100例 10日祭出更嚴防疫措施

美制裁人大副委員長 中國外交部：堅決有力反制

陸外交部：美制裁全國人大官員 嚴重損害中美關係

今晨被捕的8名香港反對派人士 已獲保釋

相關新聞

獲無國界新聞自由特別獎 黎智英拜託媒體多幫香港發聲

無國界記者組織今天舉行新聞自由獎頒獎典禮，今年首度頒發特別獎，由香港壹傳媒集團主席黎智英獲得，由其子黎崇恩代表領獎；黎智...

陸副外長召見美代表 抗議美制裁大陸人大官員

美國宣布制裁大陸全國人大常委會十四名副委員長，衍生中美外交糾紛，大陸外交部副部長鄭澤光晚間召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩...

陸外交部：美制裁全國人大官員 嚴重損害中美關係

針對美國制裁14名大陸全國人大常委會副委員長，大陸外交部發言人華春瑩今天下午在例行記者會中表示，美方此一行徑嚴重違反國際...

今晨被捕的8名香港反對派人士 已獲保釋

香港警方8日清晨大動作逮捕立法會前議員梁國雄（長毛）、胡志偉等8人。香港特區行政長官林鄭月娥對此回應表示，行政長官不便評...

香港海歸商人擬組「紫荊黨」 爭取「一國兩制」百年不變

據報導，香港多名曾在海外留學或工作的「海歸」商人計畫組成「紫荊黨」，政策主張包括推動香港發展民主、支持行政長官和特區政府...

切．格瓦拉是他偶像 「長毛」梁國雄一生為民主人權奮戰

香港立法會前議員梁國雄今早被捕，案件涉及今年的「七一遊行」；梁國雄從政以來一直為其心中的民主、人權理念奮戰，此前已被捕過...

大陸軍售金額全球第二大 專家：只以價格取勝

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）6日公布報告顯示，2019年中國大陸武器製造業已躍居全球第二，軍售超過俄羅斯和...

制裁大陸14名人大副委員長 龐培歐斥北京破壞香港民主

美國財政部7日宣布制裁14名大陸全國人大副委員長。美國國務卿龐培歐同日發表聲明，批評北京努力不懈地攻擊香港的民主進程，讓...

港警展開國安大抓捕！「長毛」梁國雄等多人清晨被捕

香港特區政府以國家安全之名打壓反對派的行動持續展開，並於8日清晨進行大抓捕行動，目前已知至少有立法會前議員梁國雄（長毛）...

馬盼美：鼓勵兩岸恢復對話

前總統馬英九近日與美國前官員視訊，與會者指美國總統川普對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚...

港府取消議員資格 傳美再祭制裁

路透引述三名消息人士報導，美國準備制裁十多名中國大陸官員，原因是他們涉及取消香港反對派議員資格。美方最快可能在當地時間七...

陸對台重要智庫 會長突換汪毅夫

大陸全國台灣研究會官網昨公告，汪毅夫出任大陸全國台灣研究會第七屆理事會會長，王衛星、楊明傑任副會長，王升任執行副會長，楊...

熱門新聞

美宣布港版國安法以來第三波制裁 鎖定中共人大常委會

陸對台重要智庫 會長突換汪毅夫

曾任朱鎔基女翻譯 朱彤成德意志銀行中國董事長

王毅喊話：中美任何問題都可談

為逆轉5G設備禁令 華為：願接受瑞典提出的任何要求

大陸軍售金額全球第二大 專家：只以價格取勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。