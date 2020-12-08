黎智英獲頒無國界新聞自由獎 籲媒體為香港發聲

壹傳媒創辦人黎智英日前因遭港警立案指控詐欺罪，法官拒絕交保，被收押入獄。今天無國界組織頒發新聞自由獎給黎智英，黎智英透過預錄影片呼籲外界持續關心香港新聞自由，「為我們發聲」。

記者新聞自由獎是無國界記者組織（RSF）頒發的國際重要獎項，自1992年開始每年都會辦理。頒獎典禮過去主要在歐洲舉辦，今年首度移師亞洲並選擇台北。

考量中國政權壓迫，導致香港新聞自由急劇下降，無國界記者新聞自由獎評審團將特別獎頒予黎智英作為支持與鼓勵，因為他是少數敢批評中共政權的媒體。

黎智英被收押前透過預錄影片感謝評審團的肯定，他表示，無國界記者組織的活動很重要，不管是在亞洲還是全世界，都提醒著我們開放、自由新聞的價值。

他直言，現在中共利用國家安全法，打壓香港原本開放、自由的新聞環境，「我們甚至不能示威抗議，民主派立法委員也已經集體請辭，意味著未來不會有來自香港的新聞了，我擔心這樣一來我們會被世界遺忘」。

黎智英也向媒體同行請求，「拜託你們繼續報導我們的事，為我們發聲，讓世人關注我們的困境，了解我們如何受到壓迫，我們很需要各位的支持，才能在前線繼續為維護自由世界的價值奮鬥，各位的聲援是我們的救贖，感謝大家」。

由於黎智英無法抵達台灣領獎，由他的兒子黎崇恩（Sebastian Lai）從無國際記者組織榮譽董事、中國民運人士吾爾開希手中代為收下，黎崇恩表示，儘管父親現在身陷牢獄之中，「父親和香港有很多勇敢的人，即使被關，我相信政府是沒有辦法控制他們的」。

根據無國界記者組織公布今年提名名單，共有7名記者（4名女性、3名男性）、5個媒體（或記者組織）競逐3項獎項，分別為勇氣獎、影響力獎、獨立獎，這些記者或調查媒體來自俄羅斯、巴西、菲律賓、印度與法國。

獲得「勇氣獎」的是來自俄羅斯的艾琳娜．米拉西娜（Elena Milashina），是莫斯科周刊「新星周刊」的調查記者，她專門報導車臣，經常成為人身攻擊目標，面臨死亡威脅和內容審查。但艾琳娜仍持續撰寫有關車臣最敏感話題，且文章內容並沒有因此妥協。

「影響力獎」得主是阿富汗的Merman Radio電台，這個電台以促進阿富汗婦女事業為目標。團隊由15名婦女組成，包括新聞工作者、製作人和技術人員，每天播出節目，目的為改變公眾對性別的觀念，促進女性參選公部門職位，並與其他組織共同提倡基於性別的暴力問題。Merman Radio還提供針對女性的新聞訓練，儘管受到塔利班的威脅，以及由國安部門發出可能對記者攻擊的警告，但電台仍持續進行播送。

「獨立獎」得主為來自埃及的麗娜．阿塔拉（LinaAttalah），是線上媒體Mada Masr的編輯兼共同創辦人，其網站是埃及僅存的幾個獨立新聞媒體。阿塔拉勇於處理敏感話題並對抗自我審查。近年阿塔拉因進行調查或訪談，多次受到訊問，在她發表有關總統之子AbdelFattah AI-Sissi的調查文章後，她的住所也在2019年遭到突襲。Mada Masr網站在過去3年來，一直在埃及境內被政府當局封鎖。阿塔拉也被2020年美國時代雜誌TIME列為世界100名最有影響力的人物之一。