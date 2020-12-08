陸外交部：美制裁全國人大官員 嚴重損害中美關係

針對美國制裁14名大陸全國人大常委會副委員長，大陸外交部發言人華春瑩今天下午在例行記者會中表示，美方此一行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係。

她說，中國政府和人民對美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑表示強烈憤慨，並予以強烈譴責。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉。中國全國人大常委會根據中國憲法制定香港國安法，依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，完全是中國主權範圍內的事情。

華春瑩表示，一段時間以來，美方藉口維護香港民主人權自治，通過各種方式插手香港事務，支援從事分裂國家、擾亂社會秩序的暴力活動。現在又悍然對中國全國人大副委員長進行所謂的「制裁」，充分暴露美方干涉中國內政、搞亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心。美方倒行逆施，只會進一步激起包括香港同胞在內的14億中國人民的強烈憤慨。

華春瑩還說，「我們要正告美方，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移。中方強烈敦促美方立即撤銷錯誤決定，停止干涉中國內政，不要在危險和錯誤的道路上越走越遠。針對美方惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制，堅定捍衛自身主權安全發展利益」。