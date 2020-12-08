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今晨被捕的8名香港反對派人士 已獲保釋

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
針對警方8日大動作逮捕多位反對派人士，香港特區行政長官林鄭月娥稱，香港並非法外之地。美聯社
針對警方8日大動作逮捕多位反對派人士，香港特區行政長官林鄭月娥稱，香港並非法外之地。美聯社

香港警方8日清晨大動作逮捕立法會前議員梁國雄（長毛）、胡志偉等8人。香港特區行政長官林鄭月娥對此回應表示，行政長官不便評論警方工作，否則會天下大亂。但她強調，不能因為有人被視為支持民主，即使犯法警方都不能行動，香港並非法外之地。

星島日報中間報導，被捕的8人已獲准以港幣1,000元保釋，案件將於本月17日下午在西九法院開庭審理。

胡志偉臉書小編約於13時10分發文稱，胡志偉已保釋回家，感謝各位街坊及朋友的關心及支持。朱凱迪也在臉書表示，將於12月17日下午2時在西九裁判法院1號庭「過堂」。

今日上午遭香港警方逮捕的有：梁國雄、胡志偉、立法會前議員朱凱廸、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、社會民主連線（社民連）成員鄧世禮、香港東區區議員曾健成（阿牛）及陳榮泰、徐子見等8人。

香港文匯網稱，這8人被捕與今年7月1日的未經批准集結有關。他們遭警方指控涉嫌違反「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪。

香港警方稱，留意到有人於今年6月30日在終審法院外，煽惑他人參與於翌日在港島區舉行的未經批准集結。之後於今年7月1日，部分上述人士連同其他與案相關人士在灣仔一帶組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結。

警方表示，經深入調查及諮詢律政司法律意見後，於今日採取行動，在全港多區拘捕8人，年齡介於24歲至64歲。

香港 港警 朱凱

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