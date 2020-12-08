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制裁大陸14名人大副委員長 龐培歐斥北京破壞香港民主

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
美國國務卿龐培歐。路透
美國國務卿龐培歐。路透

美國財政部7日宣布制裁14名大陸全國人大副委員長。美國國務卿龐培歐同日發表聲明，批評北京努力不懈地攻擊香港的民主進程，讓香港立法會淪為無實質意義反對聲音的橡皮圖章。

龐培歐在聲明中稱，大陸全國人民代表大會常務委員會針對香港的攻擊行為，有效地削弱香港人民在《中英聯合聲明》與《基本法》下選擇民選代表的能力，再次表明北京完全無視根據《中英聯合聲明》作出的國際承諾，強調被制裁的14人均有參與制定、通過及實施《港版國安法》。

他指出：「美國會繼續與我們的盟友及夥伴合作，讓北京為破壞香港自治負責；美國再一次敦促北京遵守國際承諾，並留意多個國家譴責其行動的聲音」。

路透社稱，美國財政部同日公布，就香港4名泛民議員被取消資格，制裁14名大陸全國人大常委會副委員長。這14人為：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更・依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、 萬鄂湘、 王晨、 王東明、武維華及張春賢。

上述14人將被列入美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）受制裁的實體和個人名單（SDN List）。

香港 北京 港版國安法

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