港警展開國安大抓捕！「長毛」梁國雄等多人清晨被捕

香港特區政府以國家安全之名打壓反對派的行動持續展開，並於8日清晨進行大抓捕行動，目前已知至少有立法會前議員梁國雄（長毛）、民主黨主席、立法會前議員胡志偉、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、香港東區區議員曾健成（阿牛）及陳榮泰等人，在今天清晨被以涉嫌參與今年7月1日非法集會遊行為由遭警方上門逮捕。

陳皓桓臉書8日上午7時許發布警方上門拘捕的即時影片，長毛（梁國雄）臉書隨後也發文稱，因涉嫌於今年7月1日組織及參與未經批准集結，長毛遭警察於凌晨上門拘捕。長毛離開時還高喊：集會自由萬歲！公民抗命無罪！五大訴求，缺一不可！

胡志偉的臉書小編則發文稱，今早6時35分，志偉在家中被警察以涉嫌煽惑他人參與今年7月1日非法集結及參與7月1日非法集結拘捕，小編正跟進協助中。