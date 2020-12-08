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港警展開國安大抓捕！「長毛」梁國雄等多人清晨被捕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
立法會前議員梁國雄。（取自梁國雄臉書）
立法會前議員梁國雄。（取自梁國雄臉書）

香港特區政府以國家安全之名打壓反對派的行動持續展開，並於8日清晨進行大抓捕行動，目前已知至少有立法會前議員梁國雄（長毛）、民主黨主席、立法會前議員胡志偉、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、香港東區區議員曾健成（阿牛）及陳榮泰等人，在今天清晨被以涉嫌參與今年7月1日非法集會遊行為由遭警方上門逮捕。

陳皓桓臉書8日上午7時許發布警方上門拘捕的即時影片，長毛（梁國雄）臉書隨後也發文稱，因涉嫌於今年7月1日組織及參與未經批准集結，長毛遭警察於凌晨上門拘捕。長毛離開時還高喊：集會自由萬歲！公民抗命無罪！五大訴求，缺一不可！

胡志偉的臉書小編則發文稱，今早6時35分，志偉在家中被警察以涉嫌煽惑他人參與今年7月1日非法集結及參與7月1日非法集結拘捕，小編正跟進協助中。

曾健成臉書發文稱，「阿牛今早6:40被上門被捕」。陳榮泰臉書也發布，陳榮泰被警察上門拘捕，未知詳情。助理及其它區議員同事將會進一步了解情況，辦事處工作將一切如常。

香港民間人權陣線副召集人陳皓桓。（取自陳皓桓臉書）
香港民間人權陣線副召集人陳皓桓。（取自陳皓桓臉書）
香港東區區議員曾健成。（取自曾健成臉書）
香港東區區議員曾健成。（取自曾健成臉書）
香港東區區議員陳榮泰。（取自陳榮泰臉書）
香港東區區議員陳榮泰。（取自陳榮泰臉書）
香港民主黨主席、立法會前議員胡志偉。（取自胡志偉臉書）
香港民主黨主席、立法會前議員胡志偉。（取自胡志偉臉書）

警察 香港 立法會

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