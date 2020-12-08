再傳清晨抓捕 香港民主派稱「大清算」

(德國之聲中文網) 香港12月8日日清晨再有新一輪逮捕行動，目前傳出至少7人遭拘押。

香港電台報導，立法會前議員胡志偉、朱凱迪、梁國雄，以及民陣召集人陳皓桓等多人，早上被警方上門拘捕，指他們涉及七一游行多項罪行。

民主黨在社交網頁表示：「胡志偉今早6時35分，在家中被警方以涉嫌煽惑他人參與今年7月1日非法集結，以及參與7月1日非法集結被捕，警方又以搜查令，要求取走今年七一游行穿著的衣物。」

朱凱迪的臉書寫道:「朱凱迪於今晨0640am被警察上門拘捕及搜屋，與七一相關兩項罪名：舉行或組織未經批准的集結及，明知而參與未經批准的集結，將被帶至八鄉警署及元朗警署。」

梁國雄也在其臉書上稱這個行動為「政治大清算」。陳皓桓則在臉書上傳警方上門逮捕片段，影片中可以聽到港警以「涉嫌煽惑他人參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」的控罪拘捕他。

根據香港電台，曾健成、及鄧世禮亦被警方上門拘捕，指他們涉嫌在7月1日，組織及參與未經批准集結。另外，東區區議員陳榮泰及徐子見亦被捕。

從通識教育課本政治審查、蘋果日報總部遭搜索、黎智英被捕、12港人「送中」、立法會民主派總辭、學民三子遭判刑、許智峰賬戶遭凍結以及港警持續的清晨抓捕，民主派抨擊這是香港「大清算」，政治打壓對港府和北京持不同意見的人士。

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