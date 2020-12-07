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曾任朱鎔基女翻譯 朱彤成德意志銀行中國董事長

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
曾是外交部翻譯的朱彤，出掌德意志銀行（中國）有限公司董事長。（取材自財經網）
曾是外交部翻譯的朱彤，出掌德意志銀行（中國）有限公司董事長。（取材自財經網）

大陸中國銀保監會網站11月3日發布公吿，核准朱彤為德意志銀行（中國）有限公司董事長資格。在德意志銀行正在全球大裁員下，朱彤此次履新備受關注。這位掌管萬億資產的外資銀行的女性，就是曾為大陸前總理朱鎔基的翻譯、有大陸外交部「第一翻譯」之稱的朱彤。

據星島網，52歲的朱彤出身於外交官家庭，父親也是一位外交官，母親通曉義大利語，曾在北京中國國際廣播電台工作。 朱彤畢業於北京外交學院，後考入北京外國語大學聯合國譯員培訓班，1990年加入外交部翻譯室。她在97年香港回歸慶典上嶄露頭角，更在隔年朱鎔基擔任總理後的首次記者會，以其精湛的翻譯一砲而紅。`

朱彤當時與另一翻譯張建敏有外交部「金童玉女」之稱，張建敏現任駐捷克大使。

朱彤在2003年離開大陸外交部，轉投金融業，加盟德意志銀行，並被任命為中國區首席運營官、德意志銀行中國金融機構業務部主管，曾參與中國工商銀行與中國農業銀行上市等重大交易。2011年，朱彤升任德意志銀行集團中國區總經理，4年後正式掌舵。

今年8月19日，大陸總理李克強曾為朱彤頒發國務院參事聘書。

資料顯示，德意志銀行是德國最大銀行，總部設在萊因河畔的法蘭克福。德銀中國是德意志銀行的全資子公司，總部設在北京，並在北京、上海、廣州、天津、重慶和青島設有分行。截至2019年末，德銀中國總資產約為605.88億元人民幣。

2018年被大陸整頓的海航集團，曾是德意志銀行最大股東。

朱鎔基10月23日過92歲生日。一張朱鎔基身穿紅袍在醫院慶生的照片在網上流傳，引發關注。照片顯示，十餘名戴着口罩的醫生及護士為朱鎔基鼓掌慶祝生日。朱鎔基看起來精神狀態不錯，夫人勞安陪伴在旁，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

久未露面的朱鎔基，近年傳聞健康欠佳。2019年，因未參加9月30日的十一招待會及天安門大閲兵，引發外界猜測。此次曝光的照片，似乎刻意告訴外界朱的身體狀況還不錯。

德意志銀行 北京 外交部

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