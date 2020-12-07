環時總編輯胡錫進聲援黃智賢、邱毅 警告台獨勢力

台灣資深媒體人黃智賢和前立委邱毅上周六在環球時報年會上主張促統，被質疑賣台並將受到調查。主辦方、環球時報總編輯胡錫進下午向黃、邱二人表達慰問，並譴責綠營對二人發出的恐嚇。

胡錫進7日下午在其個人微博上發言稱：「我要在此警告島內台獨勢力，迫害統派人士是對後者言論自由權利的踐踏，同時也是加劇台海緊張局勢的危險行徑。這是全體中國人民不會饒恕的罪行，製造這種迫害的首惡分子終將遭到法律的追懲」。

他說，希望極端台獨勢力不要做井底之蛙，台灣今天的狀態不會長期延續，台獨行徑越歇斯底里，情況發生突變越有可能。不要以為台獨極端分子被押到大陸審判是根本不可能的事情，那些極端分子最好悠著點，給自己留條後路。

胡錫進說，「也希望台灣統派人士不要被台獨勢力的囂張氣焰嚇住。台灣終將回到祖國懷抱，而你們在今天最困難時候於逆境中為國家統一所做的呐喊也將被記住。人們常說三十年河東三十年河西，而越來越多的人相信，往後看，實現國家統一肯定用不了30年」。