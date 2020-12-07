富時羅素刪8家陸企股票 陸回嗆：不妨礙投資者投資

國際知名指數公司富時羅素決定自21日起在其全球指數等部分產品中刪除名列黑名單中的海康威視、中國中車等8家陸企股票。大陸外交部7日對此回應，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，但也強調此舉「並不會妨礙國際投資者透過其他多種方式投資這些企業。」

澎湃新聞報導，富時羅素5日透過母公司倫敦證券交易所集團發言人指出，決定自21日起在其全球指數等部分產品中刪除名列黑名單中的海康威視、中國中車等8家陸企股票，後續可能視美調查結果刪除更多企業股票。

對此，大陸外交部發言人華春瑩於7日主持的例行記者會上表示，這顯然是受到美國政府相關行政命令的影響，她再次重申，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，美方的所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害各國投資者的利益，也會損害美國的國家利益和自身的形象。

華春瑩指出，中方敦促美方停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量，泛化國家安全概念來打壓外國企業的錯誤行為，中國政府將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

華春瑩也強調，現在中國資本市場開放程度日益提升，國際投資者配置中國公司股票日趨便利，個別的企業不在一些國際指數之內，並不會妨礙國際投資者透過其他方式投資這些企業。