龐培歐對陸統戰部官員簽證限制 陸外交部批：惡毒攻擊

2020年6月30日晚間11時，香港《國安法》正式生效。面對直面襲來的政治打壓，香港運動者即便整備因應，短短近半年的時間仍難敵港府聯手中央猶如凌遲般的折磨，一系列如通識教育課本政治審查、《蘋果日報》總部遭搜索、創辦人黎智英被捕、12港人被扣案、立法會民主派總辭、學民三子遭判刑等事件。這一切不僅顯示香港言論自由和社會運動快速緊縮，也意味著當局的秋後算帳，將繼續帶來運動寒冬。究竟《國安法》上路至今，香港改變了什麼？運動量能有無可能全面潰散？民主派人士又如何在名存實亡的一國兩制下，找尋香港未來？

2020-12-07 09:36