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龐培歐對陸統戰部官員簽證限制 陸外交部批：惡毒攻擊

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國4日宣布將對大陸統戰部官員實施簽證限制，同時終止5項中美文化交流項目。大陸外交部發言人華春瑩7日表示，強烈譴責對中國政治制度的惡毒攻擊。（圖／取自央視新聞）
美國4日宣布將對大陸統戰部官員實施簽證限制，同時終止5項中美文化交流項目。大陸外交部發言人華春瑩7日表示，強烈譴責對中國政治制度的惡毒攻擊。（圖／取自央視新聞）

美國務卿龐培歐4日宣布將對大陸統戰部官員實施簽證限制，同時終止5項中美文化交流項目。大陸外交部發言人華春瑩7日表示，強烈譴責龐培歐對中國政治制度的惡毒攻擊，以及美方對中美人文交流活動的進一步限制，並強調「這種做法是枉費心機」。

澎湃新聞報導，龐培歐4日發表聲明，宣布對中方統戰部官員實施簽證限制。同日，蓬佩奧宣布終止5個中美文化交流項目。

對此，華春瑩於7日主持的例行記者會上表示，中方堅決反對、強烈譴責蓬佩奧對中國政治制度的惡毒攻擊，以及美方對中美人文交流活動的進一步限制。

華春瑩指出，美國一些反華勢力頑固堅持冷戰思維，妄圖挑動中美意識形態對立，進一步破壞中美關係，這種做法完全違背中美兩國人民的根本利益，違背歷史發展潮流，注定是枉費心機。中方將繼續採取必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。

龐培歐 華春瑩

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