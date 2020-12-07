加強貼文審查管制 香港多個涉政治立場社團遭臉書封鎖

臉書（Facebook）及Twitter近期加強貼文審查及管制，香港有多個涉及地區議題、立場反對政府的社團和專頁皆因不同原因被封鎖。比如超過12萬名成員的「Tai Po 大埔」社團、超過20萬名成員的建制派（親中派）社團「Save HK」也被停用。

香港「星島日報」報導，擁有逾20萬名成員的香港臉書社團「Save HK」突然被Facebook停用，管理員隨後建立新社團「Save HK 救救香港」，截至6日下午已有6.4萬名成員。

而香港建制派政黨民建聯6日下午在臉書發文指出，「Save HK」社團突然被關閉，為避免他們與社團成員一夜失聯，呼籲網友立刻關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發到朋友圈。

香港「頭條日報」報導，對此，「Tai Po 大埔」已經在MeWe另起爐灶，該社團批評臉書的言論審查是在協助打壓民主自由的聲音。

據了解，「MeWe」於2012年成立，仿造臉書的功能和版面，號稱沒有廣告和演算法，只是靠用戶付費及投資者維持。在美國大選社交媒體審查貼文爭議帶動下，這個社交網站最近美國及香港用戶大幅增加，包括香港民主派及本土派區議員、支持反送中的店家、立場反對政府的網民等，過去一個月在香港及美國的蘋果應用程式商店「App Store」排名第一。

此外，近3萬名成員的香港「沙田之友」臉書社團也因違反社群守則被刪除。