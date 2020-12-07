快訊

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強貼文審查管制 香港多個涉政治立場社團遭臉書封鎖

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
臉書（Facebook）近期加強貼文審查及管制，香港有多個涉及地區議題、立場反對政府的社團和專頁皆因不同原因被封鎖。（圖／取自新浪網）
臉書（Facebook）近期加強貼文審查及管制，香港有多個涉及地區議題、立場反對政府的社團和專頁皆因不同原因被封鎖。（圖／取自新浪網）

臉書（Facebook）及Twitter近期加強貼文審查及管制，香港有多個涉及地區議題、立場反對政府的社團和專頁皆因不同原因被封鎖。比如超過12萬名成員的「Tai Po 大埔」社團、超過20萬名成員的建制派（親中派）社團「Save HK」也被停用。

香港「星島日報」報導，擁有逾20萬名成員的香港臉書社團「Save HK」突然被Facebook停用，管理員隨後建立新社團「Save HK 救救香港」，截至6日下午已有6.4萬名成員。

而香港建制派政黨民建聯6日下午在臉書發文指出，「Save HK」社團突然被關閉，為避免他們與社團成員一夜失聯，呼籲網友立刻關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發到朋友圈。

香港「頭條日報」報導，對此，「Tai Po 大埔」已經在MeWe另起爐灶，該社團批評臉書的言論審查是在協助打壓民主自由的聲音。

據了解，「MeWe」於2012年成立，仿造臉書的功能和版面，號稱沒有廣告和演算法，只是靠用戶付費及投資者維持。在美國大選社交媒體審查貼文爭議帶動下，這個社交網站最近美國及香港用戶大幅增加，包括香港民主派及本土派區議員、支持反送中的店家、立場反對政府的網民等，過去一個月在香港及美國的蘋果應用程式商店「App Store」排名第一。

此外，近3萬名成員的香港「沙田之友」臉書社團也因違反社群守則被刪除。

香港 大埔 社交

延伸閱讀

疫情下求生存 香港酒店業爭取隔離業務

路透：香港反對派議員資格被取消 川普將制裁12陸官員

聲援香港受迫人士 美眾院將表決庇護法案

香港財赤3千億 歷年來最大

相關新聞

港媒：有新疆人憂被關進「再教育營」 決定逃離家園

新疆政府一年前宣布教育培訓中心學員全部結業，不過，有新疆人仍決意離開或不想回鄉，擔心再出現曾被外界稱為「再教育營」的地方...

制定反壟斷審查 陸平台經濟告別野蠻生長

中國大陸網路經濟的野蠻生長時代已經結束了。11月10日，國務院國家市場監督管理總局公佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》（以下簡稱指南），將針對網路平台企業採取「平台二選一」、「大數據殺熟」（以大數據坑殺熟客）

香港政治半年清算...抗爭氣力還能絕處逢生嗎？

2020年6月30日晚間11時，香港《國安法》正式生效。面對直面襲來的政治打壓，香港運動者即便整備因應，短短近半年的時間仍難敵港府聯手中央猶如凌遲般的折磨，一系列如通識教育課本政治審查、《蘋果日報》總部遭搜索、創辦人黎智英被捕、12港人被扣案、立法會民主派總辭、學民三子遭判刑等事件。這一切不僅顯示香港言論自由和社會運動快速緊縮，也意味著當局的秋後算帳，將繼續帶來運動寒冬。究竟《國安法》上路至今，香港改變了什麼？運動量能有無可能全面潰散？民主派人士又如何在名存實亡的一國兩制下，找尋香港未來？

加強貼文審查管制 香港多個涉政治立場社團遭臉書封鎖

臉書（Facebook）及Twitter近期加強貼文審查及管制，香港有多個涉及地區議題、立場反對政府的社團和專頁皆因不同...

談中美關係 王毅：加強溝通 管控矛盾分歧

大陸國務委員兼外長王毅表示，未來中美關係何去何從，有待美方作出正確抉擇，他認為中美應加強溝通，開啟各層級對話，增進信任，...

長征火箭殘骸掉落雲南 中國官方禁拍照討論

中國昨天中午發射長征三號火箭，將高分14號衛星送上太空，不過部分火箭殘骸掉落雲南省境內，官方除預發公告要求民眾配合避難，...

流亡海外前香港民主派議員許智峰賬戶獲部份解凍 已將積蓄轉存他處

流亡海外的前香港民主派立法會議員許智峰12月6日貼文表示，家人的匯豐銀行戶口突然被全部解凍，本人戶口亦獲部份解凍。他表示，基於家人對香港匯豐徹底不信任，已經立即將積蓄轉往其他地方

胡錫進嗆聲：若蓬佩奧等高官訪台 解放軍或在台北低飛

（德國之聲中文網）《環球時報》主編胡錫進周日（12月6日）在新浪微博上發文稱：“近來一直有各種猜測說，特朗普團隊有可能在離任前的最後時刻針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是特朗普本人閃電訪問

軌道對接 嫦娥五號將帶回月球土壤

在順利完成月球表面自動採樣後，大陸月球探測器嫦娥五號上升器成功與軌道器和返回器交會對接，並於六日凌晨將月球表面樣品容器安...

許智峯涉嫌挪用眾籌資金 港警凍結逾涉案帳戶310萬元

香港立法會前議員許智峯銀行帳戶被凍結，香港警方6日晚間在臉書以不點名的方式發文回應，許智峯涉嫌挪用早前透過網路眾籌取得的...

凍結許智峯及家人帳戶 港警：涉嫌挪用眾籌資金

針對流亡海外的泛民議員許智峯控訴他與家人的銀行帳戶全遭凍結，香港警察今晚以不點名的方式發表回應稱，許智峯涉嫌挪用網路眾籌...

港政務司長：部分人士對港「一國兩制」的誤解亟需糾正

香港政務司司長張建宗6日在網路發文表示，就香港的憲制秩序和政治體制正本清源、撥亂反正刻不容緩。部分人士對「一國兩制」的誤...

熱門新聞

傳美對台有大動作 胡錫進：大陸或派戰機低飛台北

鄧聿文：美國無暇他顧 中國正布局日韓打擊澳洲

晶片缺貨 福斯大陸車廠傳停產

港警批許智峯潛逃沒良心 將調查募款是否違法

量子電腦「九章」厲害團隊 一群90後最小23歲

陸「紙上服刑」問題嚴重 官方出手整頓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。