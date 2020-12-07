談中美關係 王毅：加強溝通 管控矛盾分歧

大陸國務委員兼外長王毅表示，未來中美關係何去何從，有待美方作出正確抉擇，他認為中美應加強溝通，開啟各層級對話，增進信任，管控矛盾分歧。

據官方香港電台報導，王毅在北京與美中貿易全國委員會董事會代表團進行視訊交流。王毅表示，中美關係之所以呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人，視中國為對手甚至敵人，對中國進行全方位遏制。

他表示，當前最緊迫的任務是共同防控疫情，無論是分享經驗、防護物資生產，還是疫苗研製、藥物開發，都有必要開展合作。

王毅說，中國不干涉美國內政，不對外輸出發展模式，不搞意識形態的對抗；美方也應遵守國際關係準則，不動輒插手中國內部事務。

王毅認為，當務之急是雙方應一同努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。