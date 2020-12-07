流亡海外前香港民主派議員許智峰賬戶獲部份解凍 已將積蓄轉存他處

(德國之聲中文網) 流亡海外的前香港民主派立法會議員許智峰12月6日貼文表示，家人的匯豐銀行戶口突然被全部解凍，本人戶口亦獲部份解凍。他表示，基於家人對香港匯豐徹底不信任，已經立即將積蓄轉往其他地方。

雖然生計問題暫時獲得解決，但他仍認為這起事件極其嚴重，他在帖文中說: 「我認為事件極其嚴重, 反映國安法下銀行竟可隨意因政治壓力而凍結市民資產，嚴重沖擊香港的銀行及金融體系可信性，及違反香港《基本法》下對市民及法人私有財產的保障。」他也呼籲展開調查: 「我呼籲香港本地及國際金融監管機構就事件作徹底調查，將濫權的執法人員及銀行管理人員作嚴厲懲處。」

許智峰: 銀行戶口被凍是「政治報復」

《香港01》報導，前香港民主派立法會議員許智峰在12月3日宣布流亡，4日接受丹麥媒體DR2 Deadline采訪時，主持人透露其家人已抵達倫敦，許智峰隔日也會前往會合。

12月6日下午，許智峰在臉書帖文，證實自己已經從丹麥轉到英國。他並表示自己與全家人的銀行戶口被凍結，批評「明顯是政權以經濟壓迫作政治抱復，以連坐法打壓我家人以逼害反對的聲音」。他寫道: 「政權甚至到現在亦無膽公開說是否正在調查我家人、關於什麼罪行等，根本是理虧，旨在包庇警方濫權行為。政權以為這樣可打壓異己，卻不知道做法直接沖擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，自我攬炒。」

他也在貼文中勸關心生計的朋友莫操心，自己在英國還有朋友可以短暫依靠。

眾籌可能成新罪名?

6日，警務處長鄧炳強今（6日）出席無線新聞節目《講清講楚》時，不點名批評許智峰，指他涉嫌向法庭提供虛假消息，藉詞到外地開會，但事實是「走佬」，做法「不負責任」、「沒有良心」。鄧炳強稱許對不起家人，對不起受其煽動而犯法的年輕人，應感到羞恥。鄧炳強表示，會跟進許是否涉及其他違法行為，包括其是否涉及虛假聲明，以及早前發起眾籌是否違法，不排除加控新罪名。

許智峰則在晚間貼出賬戶被部份解凍的帖文中同時澄清，說自己「從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，除非是為了香港、為公眾做事。」他也借此機會澄清，關於自己去年發起就私人檢控抗警暴的眾籌，「款項從來全數存在律師樓戶口，核數報告亦已全面公開，款項與我個人及家人戶口完全無關」。

《香港01》整理報導，許智峰現在面臨9項控罪，其中包括因去年7月「光復屯門公園」事件，被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪。若判罪成最高可能被囚3年。

張慈/鄒宗翰(綜合報導)

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