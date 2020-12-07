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港媒：有新疆人憂被關進「再教育營」 決定逃離家園

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
獲瑞典政治庇護的沙依拉古麗，希望克服語言障礙，找到合適工作。（取自官方香港電台）
獲瑞典政治庇護的沙依拉古麗，希望克服語言障礙，找到合適工作。（取自官方香港電台）

新疆政府一年前宣布教育培訓中心學員全部結業，不過，有新疆人仍決意離開或不想回鄉，擔心再出現曾被外界稱為「再教育營」的地方。

據官方香港電台報導，聲稱曾被迫在教培中心教中文的女子沙依拉古麗，4年前申請移民哈薩克時，遭當局沒收護照，其後偷渡到哈薩克，惟在當地被捕，到去年獲瑞典提供政治庇護。曾被視為教培中心「吹哨人」之一的沙依拉古麗，現與家人定居瑞典，她希望克服語言障礙，找工作謀生。

維吾爾族的木海然木，聲稱有12名親人因宗教問題曾被帶走，當中9人一度被送入教培中心。現於日本工作的他，期間曾無懼公安警告，向外界公開家人遭遇。他不想回鄉，計劃申請入籍日本，為受壓迫同胞發聲。

未接觸過教培中心的哈薩克族青年伊力森，因為恐懼有朝一日會被關進中心，出國後試圖偷渡到西歐民主國家，不過早前在烏克蘭被捕，目前關押在移民監獄或面臨被遣返。

他被捕前接受訪問時說，感到在大陸被監控、充滿恐懼。

報導指出，香港電台曾就教培中心最新情況向大陸外交部和新疆宣傳部查詢，截稿前未有回覆。

新疆政府新聞辦10月中回應外媒有關教培中心提問時曾說，學員全部結業後，過著正常生活，政府對他們沒有特殊措施。

至於獲瑞典庇護的沙依拉古麗，中國駐瑞典大使館之前曾批評對方是滿嘴謊言的逃犯，行爲卑鄙無恥。

新疆 瑞典 香港

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