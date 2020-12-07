胡錫進嗆聲：若蓬佩奧等高官訪台 解放軍或在台北低飛

（德國之聲中文網）《環球時報》主編胡錫進周日（12月6日）在新浪微博上發文稱：“近來一直有各種猜測說，特朗普團隊有可能在離任前的最後時刻針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是特朗普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交等，不久前亞太情報官員訪台就是去打前站的。真那樣，我方的反應必須是雷霆萬鈞的，要讓配合特朗普政府這樣干的民進黨當局死定了。作為最輕的選項，我方須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重采取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。”

路透社上個月末報道，負責美國亞太地區軍事情報的海軍少將史都德曼(Michael Studeman)11月22日搭乘專機抵台，不過，美國國防部拒絕針對此事發表評論，台灣外交部則僅證實一名美國官員22日抵達台灣，但是因出訪行程未公開，所以外交部沒有進一步說明。

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蘋果日報指出，兩岸關系緊張，解放軍飛機連續多天闖入台灣防空識別區，台軍透過廣播驅趕。為應對解放軍威脅，台灣空軍司令部決定向美國增購近300枚愛國者三型導彈。

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胡錫進在微博上說：“特朗普團隊現在雖表現瘋狂，但離任之前恰是他們最脆弱、支持度最小的時候……在國際上，特朗普政府是在挑釁中國，這樣的判斷可以一目了然得出。蓬佩奧及以上官員訪台將是對一個中國原則的粗暴踐踏，它決不可能被北京接受，這也是全世界的共同預期。中國大陸這時做出什麼樣的強烈反應，世人都會給予一定的理解。因此，我們不怕在此時爆發嚴重台海危機，讓我們的戰機飛到台灣島上空去，我們將形成反擊美台破底線挑釁的浩然正氣，取得道義上壓倒性氣概，料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火，一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，我軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施毀滅性打擊。”

就在前幾天，胡錫進出席參與《2020之後，中國該如何應對中美新格局》討論時，被問到如何處理台灣問題時，回復表示，如果美國派高級官員訪台，那中國的戰機就應該直接飛越台灣。

蘋果日報報道，胡錫進主張“兩岸都不打第一槍”，但他表示，這不意味著沒有對台灣進行軍事壓制的手段，如果美國國務卿這樣的人訪台的話，那解放軍的戰機就要飛越台灣島，《環球時報》幾年前就建議以戰機飛越海峽中線對台施壓，如果台灣還不服，那派戰機飛越台灣島，如果再不服，那戰機就飛到台北上空，“貼著所謂的總統府那個房子的尖飛。”

台灣行政院長蘇貞昌11月末曾表示，美國環保署長惠勒 (Andrew Wheeler)應台灣外交部長吳釗燮邀請，將於12月率團訪台。惠勒預計自12月5日起訪台3天，與台灣針對環保議題進行討論。

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