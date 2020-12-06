許智峯涉嫌挪用眾籌資金 港警凍結逾涉案帳戶310萬元

香港立法會前議員許智峯銀行帳戶被凍結，香港警方6日晚間在臉書以不點名的方式發文回應，許智峯涉嫌挪用早前透過網路眾籌取得的資金，並利用親人帳戶處理涉案款項，香港警方現正追查涉案資金去向，以及凍結涉案帳戶，截至目前，被凍結戶口涉及港幣約85萬（約310.2萬新台幣）。

據香港無線新聞、文匯網報導，香港警方不點名的文章指出，正循涉嫌違反「香港國安法」及洗黑錢方向追查一名涉案人，調查發現，該人涉嫌挪用早前透過網路籌措取得的資金，並利用親人帳戶處理涉案款項，該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。警方現正循多角度調查案件，包括通緝相關逃犯，追查涉案資金去向，以及凍結涉案帳戶，截至目前，被凍結戶口涉及港幣約85萬。

6日稍早，香港警務處處長鄧炳強在一個電視節目中，也以不點名的方式，批評該名棄保潛逃者（許智峯）沒有良心，不想負責任，鄧炳強強調，有人煽動年輕人犯法，讓被煽動的青年被捕；自己卻因為不想坐牢，就編造出「被迫害」的藉口潛逃，甚至在潛逃之前還呼籲大家捐款，鄧炳強說，這個人的有關行為是對不起自己、家人及被煽動而犯法的年輕人，應該感到羞恥。