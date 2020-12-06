港政務司長：部分人士對港「一國兩制」的誤解亟需糾正

香港政務司司長張建宗6日在網路發文表示，就香港的憲制秩序和政治體制正本清源、撥亂反正刻不容緩。部分人士對「一國兩制」的誤解亟待糾正，加強憲法和基本法的宣傳和教育至關重要。

新華社報導，張建宗強調，增強憲法和基本法的意識、依照憲法和基本法辦事、堅決維護憲法和基本法權威是香港社會的共同責任。每個香港居民都必須尊重和遵守，並有義務去深入正確認識及了解憲法和基本法，準確把握「一國」和「兩制」的關係，切實維護國家主權、安全和發展利益，維護香港繁榮穩定和廣大港人福祉。

張建宗指出，憲法不但是「一國」的憲制根據，也是「兩制」產生的法律依據和保障，以及基本法的立法依據及效力來源，更是香港社會保持長期繁榮穩定的關鍵及基石。

張建宗更提到，「香港國安法實施後發揮了『定海神針』的作用，使香港逐漸重回正軌，社會已明顯恢復穩定。」除了執法之外，香港政府重視防範和制止危害國家安全的行為，將繼續透過不同方式宣傳教育，尤其在學校開展國家安全教育，幫助學生正確認識香港國安法，提高學生的國家安全意識和守法意識。