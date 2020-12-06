傳美對台有大動作 胡錫進：大陸或派戰機低飛台北

外傳美國總統川普或會在離任前對台灣有大動作，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進稱，川普政府行為會為拜登政府作出示範和綁架，對此稱中方不能忍受，並會打擊川普氣焰，不畏懼要爆發台海危機。

據星島網，胡錫進引述近日各方猜測指出，川普會在離任前針對台灣問題作出大動作，包括川普本人會訪台，並宣布與台灣建交等，胡錫進表示，若川普政府配合民進黨，輕則會派中共戰機飛越台灣；重則會讓戰機在台北進行超低空飛行，以宣示中國主權。

胡錫進表示，川普團隊現在的表現既瘋狂又顯得脆弱，又稱他們以前所未有的方式破壞中美關係，有明顯一黨之私和他們執政團隊的小圈子野心，並試圖為下屆政府訂立對中國大陸的強硬政策，又指若美國國務卿龐培歐等高官訪台會踐踏「一個中國」原則。

他指出，中共軍隊對軍事鬥爭做好準備，不畏懼爆發嚴重台海危機。他預料，台灣軍隊不敢與中共解放軍戰機開火，因一旦開火就意味戰爭爆發，中國大陸會對他們進行毀滅性打擊。